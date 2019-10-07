***HAYAT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
07.10.2019 14:56
***HAYAT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması )
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Türkçe
Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
14/06/2019
Borçlanma Aracı İşlem Görecek Şirketin Unvanı
Hayat Varlık Yönetimi A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Borçlanma Aracı Türü
Bono
ISIN Kodu
TRFHYTV12010
Nominal Değer (TL)
10.000.000
Vade Başlangıç Tarihi
07/10/2019
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
09/10/2019
Vadesi (Gün)
98
İtfa Tarihi
13/01/2020
İhraç Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış (Sold To Qualified Investor)
Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790859
BIST
18:05102.993
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -470,32
|Açılış
|: 103.294
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|Önceki Kapanış
|: 103.464
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105.176
En Düşük
102.572
18:055,8461
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0150
|Açılış
|: 5,7640
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|Önceki Kapanış
|: 5,7000
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5,8461
En Düşük
5,8303
18:056,4237
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0235
|Açılış
|: 6,3300
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|Önceki Kapanış
|: 6,2550
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6,4237
En Düşük
6,3956
18:05280,43
En Yüksek
|Değişim
|: 1,71%
|| 4,72
|Açılış
|: 280,45
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|Önceki Kapanış
|: 275,71
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281,39
En Düşük
276,10