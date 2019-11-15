***HAYAT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
15.11.2019 13:42
***HAYAT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [HAYAT]
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Türkçe
Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
14/06/2019
Borçlanma Aracı İşlem Görecek Şirketin Unvanı
Hayat Varlık Yönetimi A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Borçlanma Aracı Türü
Bono
ISIN Kodu
TRFHYTVK2010
Nominal Değer (TL)
59.000.000
Vade Başlangıç Tarihi
15/11/2019
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
19/11/2019
Vadesi (Gün)
364
İtfa Tarihi
13/11/2020
İhraç Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış (Sold To Qualified Investor)
Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/799104
BIST
14:58104.732
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 951,13
|Açılış
|: 104.475
|
|Önceki Kapanış
|: 103.781
|
105.070
En Düşük
104.409
14:585,7536
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0043
|Açılış
|: 5,7490
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7590
|
5,7708
En Düşük
5,7421
14:586,3464
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0052
|Açılış
|: 6,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3400
|
6,3615
En Düşük
6,3311
14:58271,24
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,58
|Açılış
|: 271,24
|
|Önceki Kapanış
|: 271,81
|
272,25
En Düşük
270,48
BIST En Aktif Hisseler
|KLNMA
|44,24
|25.292.319
|% 14,73
|
|TIRE
|2,08
|112.568.478
|% 13,66
|
|YAPRK
|5,63
|5.590.369
|% 12,83
|
|HURGZ
|1,00
|61.180.134
|% 12,36
|
|IHLAS
|0,64
|32.824.964
|% 10,34
|
|METRO
|2,04
|31.760.164
|% -11,69
|
|EUYO
|1,15
|16.951.621
|% -6,50
|
|ETILR
|2,80
|23.522
|% -6,04
|
|METAL
|0,86
|36.640
|% -4,44
|
|MZHLD
|5,42
|5.496
|% -3,90
|
|THYAO
|13,64
|705.198.891
|% 0,22
|
|GARAN
|9,84
|289.828.133
|% 1,03
|
|SISE
|4,44
|198.507.599
|% -0,89
|
|ASELS
|19,17
|195.148.908
|% 1,11
|
|KOZAA
|9,70
|165.868.628
|% 3,08
|
|KARSN
|1,32
|137.042.439
|% 3,94
|
|HURGZ
|1,00
|61.180.134
|% 12,36
|
|TIRE
|2,08
|112.568.478
|% 13,66
|
|IHLAS
|0,64
|32.824.964
|% 10,34
|
|THYAO
|13,64
|705.198.891
|% 0,22
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3858
|7,4229
|% 0,07
|
|Frank
|5,7906
|5,8255
|% 0,01
|
|Riyal
|1,5293
|1,5370
|% 0,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.467
|1.467
|-4,23
|
|Altın Gr.
|271
|271
|-0,61
|
|Cumhuriyet
|1.798
|1.825
|-9,00
|
|Tam
|1.791
|1.836
|-5,68
|
|Yarım
|866
|888
|-2,74
|
|Çeyrek
|434
|444
|-1,37
|
|Gümüş.Ons
|16,88
|16,92
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|3,12
|3,13
|-0,02
|
|B. Petrol
|61,98
|61,98
|-0,30
|