***HAYAT*** HAYAT VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi
27.12.2019 16:57
***HAYAT*** HAYAT VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )
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Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Karar Tarihi
18/12/2019
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağanüstü (Extraordinary)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
-
Tarih
18/12/2019
Saati
09:30
Adresi
Cemal Sahir Sokak Profilo Plaza B Blok 26/28 Şişli/İstanbul
Gündem
1.Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması 2.Şirket Esas Sözleşmesinin Yönetim Kurulu maddesi dahilinde Yönetim Kuruluna yeni üye ataması yapılması 3.Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu madde 396 uyarınca izin ve yetkilerin verilmesinin müzakeresi ve karar verilmesi 4.Dilekler ve kapanış.
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazirun Cetveli ektedir.
Genel Kurul Tescil Tarihi
26/12/2019
Açıklamalar
18/12/2019 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi Ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/805604
BIST
17:48113.700
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 47,31
|Açılış
|: 114.036
|
|Önceki Kapanış
|: 113.653
|
114.291
En Düşük
113.381
17:485,9603
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0282
|Açılış
|: 5,9560
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9320
|
5,9611
En Düşük
5,9292
17:486,6529
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 0,0602
|Açılış
|: 6,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5720
|
6,6536
En Düşük
6,5741
17:48289,43
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 1,11
|Açılış
|: 289,45
|
|Önceki Kapanış
|: 288,32
|
289,76
En Düşük
287,64
BIST En Aktif Hisseler
|HDFGS
|2,61
|116.265.477
|% 17,57
|
|KENT
|180,30
|15.028.855
|% 14,99
|
|GLBMD
|2,12
|970.769
|% 14,59
|
|ISGYO
|1,53
|441.268.944
|% 12,50
|
|TIRE
|4,16
|134.566.172
|% 12,13
|
|FMIZP
|45,50
|37.125.223
|% -15,11
|
|QNBFB
|37,50
|85.284.392
|% -13,27
|
|SMART
|9,85
|196.499.220
|% -13,22
|
|EGCYO
|0,38
|158.648
|% -9,52
|
|KFEIN
|11,28
|65.562.066
|% -6,31
|
|ALBRK
|1,54
|1.069.384.379
|% 6,94
|
|ISFIN
|4,00
|779.928.663
|% 1,27
|
|THYAO
|13,94
|505.573.209
|% -0,14
|
|ISGYO
|1,53
|441.268.944
|% 12,50
|
|TKFEN
|19,22
|323.517.077
|% 1,16
|
|ALBRK
|1,54
|1.069.384.379
|% 6,94
|
|ISGYO
|1,53
|441.268.944
|% 12,50
|
|ISFIN
|4,00
|779.928.663
|% 1,27
|
|IHLAS
|0,88
|124.203.895
|% 3,53
|
|TSKB
|1,17
|127.726.030
|% 1,74
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7850
|7,8241
|% 1,22
|
|Frank
|6,0835
|6,1202
|% 1,05
|
|Riyal
|1,5833
|1,5913
|% 0,44
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.511
|1.511
|-1,01
|
|Altın Gr.
|289
|289
|1,04
|
|Cumhuriyet
|1.916
|1.945
|12,00
|
|Tam
|1.909
|1.956
|11,92
|
|Yarım
|923
|946
|5,76
|
|Çeyrek
|463
|473
|2,88
|
|Gümüş.Ons
|17,87
|17,91
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,43
|0,01
|
|B. Petrol
|67,77
|67,77
|-0,14
|
Seans Raporu
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-
17:59TIRE
Yüzde 11.86 oranında artışla 4.15 lira fiyatla işlem gören hissede 32, 598, 293 adet işlem
-
17:58EGGUB
Yüzde 5.29 oranında artışla 48.58 lira fiyatla işlem gören hissede 109, 853 adet işlem
-
17:57SEKUR
Yüzde 9.94 oranında artışla 5.75 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 555, 382 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 71, 97 artarak (% 0.05 ) 137, 778
-
17:56XU100
Endeks 113, 748 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 08 üstünde . İşlem hacmi 7, 678.00 milyon TL de