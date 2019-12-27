***HAYAT*** HAYAT VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi









***HAYAT*** HAYAT VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel Kurul İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiKarar Tarihi18/12/2019Genel Kurul Toplantı TürüOlağanüstü (Extraordinary)Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap DönemiTarih18/12/2019Saati09:30AdresiCemal Sahir Sokak Profilo Plaza B Blok 26/28 Şişli/İstanbulGündem1.Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması 2.Şirket Esas Sözleşmesinin Yönetim Kurulu maddesi dahilinde Yönetim Kuruluna yeni üye ataması yapılması 3.Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu madde 396 uyarınca izin ve yetkilerin verilmesinin müzakeresi ve karar verilmesi 4.Dilekler ve kapanış.Alınan Kararlar / Görüşülen KonularGenel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazirun Cetveli ektedir.Genel Kurul Tescil Tarihi26/12/2019Açıklamalar18/12/2019 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi Ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/805604BIST