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***HAYAT*** HAYAT VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi

27.12.2019 16:57
GÜNCEL HABERLER



***HAYAT*** HAYAT VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )

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Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Karar Tarihi
18/12/2019
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağanüstü (Extraordinary)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
-
Tarih
18/12/2019
Saati
09:30
Adresi
Cemal Sahir Sokak Profilo Plaza B Blok 26/28 Şişli/İstanbul
Gündem
1.Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması 2.Şirket Esas Sözleşmesinin Yönetim Kurulu maddesi dahilinde Yönetim Kuruluna yeni üye ataması yapılması 3.Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu madde 396 uyarınca izin ve yetkilerin verilmesinin müzakeresi ve karar verilmesi 4.Dilekler ve kapanış.
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazirun Cetveli ektedir.
Genel Kurul Tescil Tarihi
26/12/2019
Açıklamalar

18/12/2019 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi Ektedir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/805604


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