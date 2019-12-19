***HAYAT*** HAYAT VARLIK YÖNETİM A.Ş.( İhraç Belgesi









***HAYAT*** HAYAT VARLIK YÖNETİM A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi18.12.2019Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulunun 12.12.2019 tarih ve 72/1595 sayılı toplantısında ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesinin onaylanması talebimiz olumlu karşılanmış olup, şirketimiz tarafından 175.000.000- TL nominal tutara kadar yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcıya satış amacıyla ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin İhraç Belgesi onaylanmıştır. Açıklamaya ilişkin olarak İhraç Belgesi ve Başvuru Formuna ekte yer verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804367BIST