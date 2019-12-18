***HAYAT*** HAYAT VARLIK YÖNETİM A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***HAYAT*** HAYAT VARLIK YÖNETİM A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi İhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 25.11.2019İhraç Tavanı Tutarı 175.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 26.11.2019SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 12.12.2019İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 12.12.2020Ek AçıklamalarSermaye Piyasası Kurulunun 12.12.2019 tarih ve 72/1595 sayılı toplantısında ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesinin onaylanması talebimiz olumlu karşılanmış olup, şirketimiz tarafından 175.000.000- TL nominal tutara kadar yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcıya satış amacıyla ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin İhraç Belgesi onaylanmıştır. Açıklamaya ilişkin olarak İhraç Belgesi ve Başvuru Formuna ekte yer verilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 İhraç Belgesi ve Eki.pdfEK: 2 Başvuru Formu.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804209BIST