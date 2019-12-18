***HAYAT*** HAYAT VARLIK YÖNETİM A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
18.12.2019 17:44
***HAYAT*** HAYAT VARLIK YÖNETİM A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 25.11.2019
İhraç Tavanı Tutarı 175.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 26.11.2019
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 12.12.2019
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 12.12.2020
Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulunun 12.12.2019 tarih ve 72/1595 sayılı toplantısında ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesinin onaylanması talebimiz olumlu karşılanmış olup, şirketimiz tarafından 175.000.000- TL nominal tutara kadar yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcıya satış amacıyla ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin İhraç Belgesi onaylanmıştır. Açıklamaya ilişkin olarak İhraç Belgesi ve Başvuru Formuna ekte yer verilmiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 İhraç Belgesi ve Eki.pdf
EK: 2 Başvuru Formu.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804209
BIST
18:05110.575
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -499,01
|Açılış
|: 110.563
|
|Önceki Kapanış
|: 111.074
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110.848
En Düşük
110.106
18:055,9211
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0335
|Açılış
|: 5,9140
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|Önceki Kapanış
|: 5,8800
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5,9213
En Düşük
5,8830
18:056,5876
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0233
|Açılış
|: 6,5680
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|Önceki Kapanış
|: 6,5510
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6,5924
En Düşük
6,5510
18:05280,79
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 1,41
|Açılış
|: 280,79
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|Önceki Kapanış
|: 279,38
|
281,36
En Düşük
279,17
BIST En Aktif Hisseler
|QNBFL
|69,15
|4.449.657
|% 14,96
|
|SANFM
|4,63
|11.174.007
|% 14,89
|
|MTRYO
|6,04
|11.242.364
|% 14,83
|
|IEYHO
|0,62
|325.954.694
|% 12,73
|
|MAALT
|60,00
|15.681.337
|% 12,46
|
|MARTI
|0,88
|25.781.871
|% -11,11
|
|MRGYO
|0,94
|16.919.041
|% -10,48
|
|NIBAS
|5,49
|109.804
|% -10,44
|
|KSTUR
|27,00
|10.638
|% -10,00
|
|VAKFN
|2,39
|41.340.441
|% -7,00
|
|THYAO
|13,74
|1.065.221.602
|% -1,22
|
|KRDMD
|2,49
|368.355.359
|% -0,40
|
|GARAN
|10,76
|334.916.517
|% -1,10
|
|TUPRS
|122,80
|327.724.081
|% -1,13
|
|IEYHO
|0,62
|325.954.694
|% 12,73
|
|IEYHO
|0,62
|325.954.694
|% 12,73
|
|KRDMD
|2,49
|368.355.359
|% -0,40
|
|EKGYO
|1,46
|217.467.907
|% -3,31
|
|ODAS
|2,26
|278.219.266
|% 7,11
|
|CEMAS
|1,60
|173.890.531
|% -3,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7162
|7,7549
|% 0,17
|
|Frank
|6,0081
|6,0443
|% 0,50
|
|Riyal
|1,5731
|1,5810
|% 0,52
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.475
|1.475
|-0,87
|
|Altın Gr.
|280
|280
|1,01
|
|Cumhuriyet
|1.856
|1.884
|7,00
|
|Tam
|1.849
|1.895
|7,70
|
|Yarım
|893
|917
|3,72
|
|Çeyrek
|448
|458
|1,86
|
|Gümüş.Ons
|16,94
|16,99
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,22
|3,23
|0,01
|
|B. Petrol
|65,69
|65,69
|-0,41
|