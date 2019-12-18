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***HAYAT*** HAYAT VARLIK YÖNETİM A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

18.12.2019 17:44
GÜNCEL HABERLER



***HAYAT*** HAYAT VARLIK YÖNETİM A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 25.11.2019
İhraç Tavanı Tutarı 175.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 26.11.2019
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 12.12.2019
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 12.12.2020

Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulunun 12.12.2019 tarih ve 72/1595 sayılı toplantısında ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesinin onaylanması talebimiz olumlu karşılanmış olup, şirketimiz tarafından 175.000.000- TL nominal tutara kadar yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcıya satış amacıyla ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin İhraç Belgesi onaylanmıştır. Açıklamaya ilişkin olarak İhraç Belgesi ve Başvuru Formuna ekte yer verilmiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 İhraç Belgesi ve Eki.pdf
EK: 2 Başvuru Formu.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804209


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Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,7162 7,7549 % 0,17  
Frank 6,0081 6,0443 % 0,50  
Riyal 1,5731 1,5810 % 0,52  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.475 1.475 -0,87  
Altın Gr. 280 280 1,01  
Cumhuriyet 1.856 1.884 7,00  
Tam 1.849 1.895 7,70  
Yarım 893 917 3,72  
Çeyrek 448 458 1,86  
Gümüş.Ons 16,94 16,99 -0,04  
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