***HAYAT*** HAYAT VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
01.10.2019 14:07
***HAYAT*** HAYAT VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFHYTVA1915 ISIN kodlu tahvilin 2. kupon oranına ilişkin açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 02.05.2019
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 200.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 30.12.2019
Vade (Gün Sayısı) 179
Faiz Oranı Türü Değişken
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFHYTVA1915
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Vade Başlangıç Tarihi 04.07.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 28.000.000
Kupon Sayısı 2
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 02.10.2019 01.10.2019 02.10.2019 6,7165 27,24 30,16
2 30.12.2019 27.12.2019 30.12.2019 4,5673 18,7312 20,1007
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 30.12.2019 27.12.2019 30.12.2019 28.000.000
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından 04.07.2019 tarihinde 28.000.000 TL tutarında ihracı yapılmış olan TRFHYTVA1915 ISIN kodlu tahvilin 30.12.2019 tarihinde yapılacak olan 2.kupon ödeme dönemine ilişkin faiz oranı %4,5673 olarak hesaplanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/789363
BIST