***HAYAT*** HAYAT VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***HAYAT*** HAYAT VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFHYTVA1915 ISIN kodlu tahvilin 2. kupon oranına ilişkin açıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 02.05.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 200.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileriİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Özel Sektör TahviliVadesi 30.12.2019Vade (Gün Sayısı) 179Faiz Oranı Türü DeğişkenSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFHYTVA1915Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Vade Başlangıç Tarihi 04.07.2019Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 28.000.000Kupon Sayısı 2Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 02.10.2019 01.10.2019 02.10.2019 6,7165 27,24 30,162 30.12.2019 27.12.2019 30.12.2019 4,5673 18,7312 20,1007Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 30.12.2019 27.12.2019 30.12.2019 28.000.000* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarŞirketimiz tarafından 04.07.2019 tarihinde 28.000.000 TL tutarında ihracı yapılmış olan TRFHYTVA1915 ISIN kodlu tahvilin 30.12.2019 tarihinde yapılacak olan 2.kupon ödeme dönemine ilişkin faiz oranı %4,5673 olarak hesaplanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/789363BIST