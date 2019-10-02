***HAYAT*** HAYAT VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***HAYAT*** HAYAT VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFHYTVA1915 ISIN kodlu tahvilin 1. kupon ödemesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 02.05.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 200.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileriİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Özel Sektör TahviliVadesi 30.12.2019Vade (Gün Sayısı) 179Faiz Oranı Türü DeğişkenSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFHYTVA1915Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Vade Başlangıç Tarihi 04.07.2019Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 28.000.000Kupon Sayısı 2Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Ya Evet2 30.12.2019 27.12.2019 30.12.2019 4,5673 18,7312 20,1007Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 30.12.2019 27.12.2019 30.12.2019 28.000.000* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarŞirketimiz tarafından 04.07.2019 tarihinde 28.000.000 TL tutarında ihracı yapılmış olan TRFHYTVA1915 ISIN kodlu tahvilin 1. kupon ödeme işlemi 02.10.2019 tarihinde gerçekleştirilmiş olup, ödeme tutarları ilgili üyelerin Takasbank A.Ş. nezdindeki serbest hesaplarına aktarılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/789607BIST