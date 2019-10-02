***HAYAT*** HAYAT VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***HAYAT*** HAYAT VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRSHYTV72017 ISIN kodlu tahvilin 10. kupon oranına ilişkin açıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 20.03.2017İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 400.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 6.000.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 6.000.000Türü Özel Sektör TahviliVadesi 02.07.2020Vade (Gün Sayısı) 1.092Faiz Oranı Türü DeğişkenSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRSHYTV72017Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.Vade Başlangıç Tarihi 06.07.2017Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 6.000.000Kupon Sayısı 12Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 05.10.2017 04.10.2017 05.10.2017 4,0455 16,2266 17,2418 242.730 Evet2 04.01.2018 03.01.2018 04.01.2018 4,0455 16,2266 17,2418 242.730 Evet3 05.04.2018 04.04.2018 05.04.2018 4,0455 16,2266 17,2418 242.730 Evet4 05.07.2018 04.07.2018 05.07.2018 4,0455 16,2266 17,2418 242.730 Evet5 04.10.2018 03.10.2018 04.10.2018 6,2197 24,9472 27,3821 373.182 Evet6 03.01.2019 02.01.2019 03.01.2019 6,2197 24,9472 27,3821 373.182 Evet7 04.04.2019 03.04.2019 04.04.2019 6,2197 24,9472 27,3821 373.182 Evet8 04.07.2019 03.07.2019 04.07.2019 6,2197 24,9472 27,3821 373.182 Evet9 03.10.2019 02.10.2019 03.10.2019 5,9827 23,9967 26,245910 02.01.2020 31.12.2019 02.01.2020 5,9827 23,9967 26,245911 02.04.2020 01.04.2020 02.04.202012 02.07.2020 01.07.2020 02.07.2020Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 02.07.2020 01.07.2020 02.07.2020* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarŞirketimiz tarafından 06.07.2017 tarihinde 6.000.000 TL tutarında ihracı yapılmış olan TRSHYTV72017 ISIN kodlu tahvilin 02.01.2020 tarihinde yapılacak olan 10.kupon ödeme dönemine ilişkin faiz oranı %5,9827 olarak hesaplanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/789608BIST