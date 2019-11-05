***HAYAT*** HAYAT VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***HAYAT*** HAYAT VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRSHYTV22012 ISIN Kodlu tahvilin 8. kupon ödemesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 20.03.2017İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 400.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Özel Sektör TahviliVadesi 04.02.2020Vade (Gün Sayısı) 819Faiz Oranı Türü DeğişkenSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRSHYTV22012Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Vade Başlangıç Tarihi 07.11.2017Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 30.000.000Kupon Sayısı 9Döviz Cinsi TRYSermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 06.02.2018 05.02.2018 06.02.2018 4,3534 17,4615 18,6397 1.306.020 Evet2 08.05.2018 07.05.2018 08.05.2018 4,5301 18,17 19,4472 1.359.030 Evet3 07.08.2018 06.08.2018 07.08.2018 4,7988 19,2481 20,684 1.439.640 Evet4 06.11.2018 05.11.2018 06.11.2018 6,0928 24,438 26,7726 1.827.840 Evet5 05.02.2019 04.02.2019 05.02.2019 7,7595 31,1232 34,9518 2.327.850 Evet6 07.05.2019 06.05.2019 07.05.2019 7,0721 28,3661 31,532 2.121.630 Evet7 06.08.2019 05.08.2019 06.08.2019 7,6191 30,56 34,2478 2.285.730 Evet8 05.11.2019 04.11.2019 05.11.2019 5,7702 23,1444 25,2339 1.731.060 Evet9 04.02.2020 03.02.2020 04.02.2020 4,5277 18,1607 19,4366Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 04.02.2020 03.02.2020 04.02.2020* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarŞirketimiz tarafından 30.000.000 TL tutarında ihracı yapılmış ve vade başlangıç tarihi 07.11.2017 olan TRSHYTV22012 ISIN kodlu tahvilin 8. kupon ödeme işlemi 05.11.2019 tarihinde gerçekleştirilmiş olup, ödeme tutarları ilgili üyelerin Takasbank A.Ş. nezdindeki serbest hesaplarına aktarılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/796591BIST