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***HAYAT*** HAYAT VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

15.11.2019 18:23
GÜNCEL HABERLER



***HAYAT*** HAYAT VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFHYTVK1913 ISIN kodlu tahvilin 2. kupon ödemesi ve itfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 03.05.2018

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 400.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 15.11.2019
Vade (Gün Sayısı) 175
Faiz Oranı Türü Değişken
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFHYTVK1913
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Vade Başlangıç Tarihi 24.05.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 24.000.000
Kupon Sayısı 2
Döviz Cinsi TRY

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 20.08.2019 19.08.2019 20.08.2019 7,2377 30,02 33,62 1.737.048 Evet
2 15.11.2019 14.11.2019 15.11.2019 4,779 20,05 21,6352 1.146.960 Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 15.11.2019 14.11.2019 15.11.2019 24.000.000 Evet

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından ihraç edilen TRFHYTVK1913 ISIN kodlu 24.000.000 TL nominal değerli 175 gün vadeli tahvilin 2. ve son kupon dönemine ilişkin 1.146.960 TL tutarındaki faiz ödemesi ve 24.000.000 TL tutarındaki anapara ödemesi 15.11.2019 tarihinde yapılmış ve tahvil itfa edilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/799236


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KLNMA 44,34 31.039.107 % 14,99  
PKENT 128,50 609.996 % 14,94  
TIRE 2,09 174.699.526 % 14,21  
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Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,3858 7,4228 % 0,07  
Frank 5,7751 5,8099 % -0,26  
Riyal 1,5265 1,5341 % -0,12  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.467 1.468 -3,41  
Altın Gr. 271 271 -1,03  
Cumhuriyet 1.799 1.826 -8,00  
Tam 1.790 1.834 -6,96  
Yarım 865 887 -3,36  
Çeyrek 434 444 -1,68  
Gümüş.Ons 16,98 17,01 -0,03  
Gümüş Gr. 3,13 3,14 -0,01  
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