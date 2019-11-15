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***HAYAT*** HAYAT VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

15.11.2019 18:24
GÜNCEL HABERLER



***HAYAT*** HAYAT VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Nitelikli yatırımcılara tahvil ihracının gerçekleştirilmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 02.05.2019

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 200.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 13.11.2020
Vade (Gün Sayısı) 364
Faiz Oranı Türü Değişken
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFHYTVK2010
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 23.05.2019
Vade Başlangıç Tarihi 15.11.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 59.000.000
Kupon Sayısı 4

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 14.02.2020 13.02.2020 14.02.2020 4,246 17,0305 18,1505
2 15.05.2020 14.05.2020 15.05.2020
3 14.08.2020 13.08.2020 14.08.2020
4 13.11.2020 12.11.2020 13.11.2020
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 13.11.2020 12.11.2020 13.11.2020

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
23.05.2019 tarih ve 29/712 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu kararı ile şirketimize tahsis edilen 200.000.000.- TL tutarındaki ihraç limiti dahilinde, yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış suretiyle 59.000.000 (elli dokuz milyon) TL nominal değerli, 364 gün vadeli tahvil ihraç edilmiştir. 364 gün vadeli tahvilin valör tarihi 15 Kasım 2019 olup, itfa tarihi 13 Kasım 2020'dir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/799237


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HURGZ 1,06 103.059.626 % 19,10  
KLNMA 44,34 31.039.107 % 14,99  
PKENT 128,50 609.996 % 14,94  
TIRE 2,09 174.699.526 % 14,21  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,3884 7,4255 % 0,10  
Frank 5,7770 5,8118 % -0,23  
Riyal 1,5270 1,5346 % -0,08  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.467 1.467 -3,64  
Altın Gr. 271 271 -1,10  
Cumhuriyet 1.799 1.826 -8,00  
Tam 1.790 1.834 -6,96  
Yarım 865 887 -3,36  
Çeyrek 434 444 -1,68  
Gümüş.Ons 16,98 17,00 -0,03  
Gümüş Gr. 3,13 3,14 -0,01  
B. Petrol 63,31 63,31 1,03  
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