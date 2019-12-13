***HAYAT*** HAYAT VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
13.12.2019 17:46
***HAYAT*** HAYAT VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRSHYTV92015 ISIN kodlu tahvilin 9. kupon ödemesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 20.03.2017
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 400.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 11.09.2020
Vade (Gün Sayısı) 1.092
Faiz Oranı Türü Değişken
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSHYTV92015
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Vade Başlangıç Tarihi 15.09.2017
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 56.000.000
Kupon Sayısı 12
Döviz Cinsi TRY
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 15.12.2017 14.12.2017 15.12.2017 4,4524 17,8584 19,0916 2.493.344 Evet
2 16.03.2018 15.03.2018 16.03.2018 4,78 19,1727 20,5972 2.676.800 Evet
3 14.06.2018 13.06.2018 14.06.2018 4,612 18,7041 20,0642 2.582.720 Evet
4 14.09.2018 13.09.2018 14.09.2018 6,0539 24,0183 26,2626 3.390.184 Evet
5 14.12.2018 13.12.2018 14.12.2018 7,1196 28,5565 31,766 3.986.976 Evet
6 15.03.2019 14.03.2019 15.03.2019 7,3497 29,4797 32,9053 4.115.832 Evet
7 14.06.2019 13.06.2019 14.06.2019 7,1543 28,6959 31,9376 4.006.408 Evet
8 13.09.2019 12.09.2019 13.09.2019 7,842 31,454 35,3665 4.391.520 Evet
9 13.12.2019 12.12.2019 13.12.2019 5,3461 21,443 23,2315 2.993.816 Evet
10 13.03.2020 12.03.2020 13.03.2020 4,4068 17,6756 18,8833
11 12.06.2020 11.06.2020 12.06.2020
12 11.09.2020 10.09.2020 11.09.2020
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 11.09.2020 10.09.2020 11.09.2020
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından 15.09.2017 tarihinde 56.000.000 TL tutarında ihracı yapılmış olan TRSHYTV92015 ISIN kodlu tahvilin 9. kupon ödeme işlemi 13.12.2019 tarihinde gerçekleştirilmiş olup, ödeme tutarları ilgili üyelerin Takasbank A.Ş. nezdindeki serbest hesaplarına aktarılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/803442
BIST