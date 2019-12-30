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***HAYAT*** HAYAT VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

30.12.2019 16:19
GÜNCEL HABERLER



***HAYAT*** HAYAT VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFHYTVA1915 ISIN kodlu tahvilin 2. kupon ödemesi ve itfa
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 02.05.2019

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 200.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 30.12.2019
Vade (Gün Sayısı) 179
Faiz Oranı Türü Değişken
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFHYTVA1915
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Vade Başlangıç Tarihi 04.07.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 28.000.000
Kupon Sayısı 2

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 02.10.2019 01.10.2019 02.10.2019 6,7165 27,24 30,16 1.880.620 Evet
2 30.12.2019 27.12.2019 30.12.2019 4,5673 18,7312 20,1007 1.278.843,95 Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 30.12.2019 27.12.2019 30.12.2019 28.000.000 Evet

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından ihraç edilen TRFHYTVA1915 ISIN kodlu 28.000.000 TL nominal değerli 179 gün vadeli tahvilin 2. ve son kupon dönemine ilişkin 1.278.843,95 TL tutarındaki faiz ödemesi ve 28.000.000 TL tutarındaki anapara ödemesi 30.12.2019 tarihinde ilgili üyelerin Takasbank A.Ş. nezdindeki serbest hesaplarına aktarılmış ve tahvil itfa edilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/805822


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ISKUR 192.899,80 382.899 % 20,04  
IHGZT 5,68 9.072.715 % 19,83  
BURVA 9,38 2.471.387 % 14,95  
INFO 8,03 182.561 % 14,88  
IHYAY 1,03 119.507.368 % 13,19  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,7715 7,8105 % 0,06  
Frank 6,1148 6,1516 % 0,42  
Riyal 1,5794 1,5873 % -0,25  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.515 1.515 4,39  
Altın Gr. 289 290 0,12  
Cumhuriyet 1.916 1.945 -5,00  
Tam 1.908 1.955 0,20  
Yarım 922 946 0,09  
Çeyrek 462 473 0,05  
Gümüş.Ons 17,93 17,98 0,20  
Gümüş Gr. 3,42 3,43 0,03  
B. Petrol 66,75 66,75 -0,12  
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