***HAYAT* *ZORLF* *GPO* *YKBNK* *ZOREN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme
02.01.2020 14:37
***HAYAT******ZORLF******GPO******YKBNK******ZOREN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )
Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler GPO, HAYAT, YKBNK, ZOREN, ZORLF
Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü
AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. GPO TRMGLAWWWWW2 HİSSE SENEDİ ŞEMSİYE FONU 02/01/2020 Kupon\Getiri Ödeme
HAYAT VARLIK YÖNETİM A.Ş. HAYAT TRSHYTV72017 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 02/01/2020 Kupon\Getiri Ödeme
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. YKBNK TRSYKBK62914 SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARACI 02/01/2020 Kupon\Getiri Ödeme
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. YKBNK TRSYKBK92911 SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARACI 02/01/2020 Kupon\Getiri Ödeme
ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ZOREN TRFZORN62019 FİNANSMAN BONOSU 02/01/2020 Kupon\Getiri Ödeme
ZORLU FAKTORİNG A.Ş. ZORLF TRFZORF12028 FİNANSMAN BONOSU 02/01/2020 Kupon\Getiri Ödeme
Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/806710
BIST
18:05115.932
En Yüksek
|Değişim
|: 1,32%
|| 1.507,09
|Açılış
|: 114.903
|
|Önceki Kapanış
|: 114.425
|
115.932
En Düşük
114.566
18:055,9589
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0121
|Açılış
|: 5,9590
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9510
|
5,9603
En Düşük
5,9430
18:056,6582
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0112
|Açılış
|: 6,6590
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6750
|
6,6947
En Düşük
6,6492
18:05292,30
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 2,13
|Açılış
|: 292,30
|
|Önceki Kapanış
|: 290,17
|
293,25
En Düşük
290,00
BIST En Aktif Hisseler
|TKNSA
|5,04
|150.998.378
|% 20,00
|
|CRFSA
|5,65
|185.637.024
|% 19,96
|
|VKING
|2,15
|5.634.637
|% 14,97
|
|DURDO
|15,99
|11.552.618
|% 13,89
|
|IPEKE
|8,73
|992.645.193
|% 13,08
|
|NIBAS
|5,50
|420.909
|% -11,29
|
|INFO
|8,00
|38.081
|% -10,11
|
|EGCYO
|0,29
|223.656
|% -9,38
|
|IHGZT
|6,20
|9.605.064
|% -8,96
|
|EGCEY
|0,36
|486.617
|% -7,69
|
|THYAO
|14,84
|1.627.933.804
|% 2,63
|
|KOZAA
|10,72
|1.020.532.328
|% 6,88
|
|IPEKE
|8,73
|992.645.193
|% 13,08
|
|PETKM
|3,91
|763.359.665
|% 2,62
|
|HALKB
|6,13
|661.005.186
|% 3,72
|
|KRDMD
|2,74
|585.678.241
|% 3,01
|
|PETKM
|3,91
|763.359.665
|% 2,62
|
|EKGYO
|1,50
|266.796.401
|% 2,74
|
|ISGYO
|1,80
|317.482.510
|% 2,27
|
|ODAS
|2,17
|320.001.974
|% 3,33
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8023
|7,8414
|% -0,68
|
|Frank
|6,1012
|6,1379
|% -0,37
|
|Riyal
|1,5838
|1,5917
|% 0,20
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.525
|1.526
|8,22
|
|Altın Gr.
|292
|292
|2,02
|
|Cumhuriyet
|1.939
|1.969
|14,00
|
|Tam
|1.930
|1.978
|11,15
|
|Yarım
|933
|957
|5,39
|
|Çeyrek
|468
|478
|2,69
|
|Gümüş.Ons
|17,99
|18,03
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|3,44
|3,45
|0,03
|
|B. Petrol
|65,98
|65,98
|-0,02
|
Seans Raporu
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17:55XU100
Endeks 115, 623 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 05 üstünde . İşlem hacmi 11, 148.00 milyon TL de
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17:55GOODY
Yüzde 6.91 oranında artışla 4.33 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 541, 412 adet işlem