GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***HAYAT* *ZORLF* *GPO* *YKBNK* *ZOREN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme

02.01.2020 14:37
GÜNCEL HABERLER



***HAYAT******ZORLF******GPO******YKBNK******ZOREN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )

Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler GPO, HAYAT, YKBNK, ZOREN, ZORLF

Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü
AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. GPO TRMGLAWWWWW2 HİSSE SENEDİ ŞEMSİYE FONU 02/01/2020 Kupon\Getiri Ödeme
HAYAT VARLIK YÖNETİM A.Ş. HAYAT TRSHYTV72017 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 02/01/2020 Kupon\Getiri Ödeme
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. YKBNK TRSYKBK62914 SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARACI 02/01/2020 Kupon\Getiri Ödeme
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. YKBNK TRSYKBK92911 SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARACI 02/01/2020 Kupon\Getiri Ödeme
ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ZOREN TRFZORN62019 FİNANSMAN BONOSU 02/01/2020 Kupon\Getiri Ödeme
ZORLU FAKTORİNG A.Ş. ZORLF TRFZORF12028 FİNANSMAN BONOSU 02/01/2020 Kupon\Getiri Ödeme

Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/806710


BIST




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:05115.932
Değişim :  1,32% |  1.507,09
Açılış :  114.903  
Önceki Kapanış :  114.425  
En Yüksek
115.932 En Düşük
114.566
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
TKNSA 5,04 150.998.378 % 20,00  
CRFSA 5,65 185.637.024 % 19,96  
VKING 2,15 5.634.637 % 14,97  
DURDO 15,99 11.552.618 % 13,89  
IPEKE 8,73 992.645.193 % 13,08  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,8023 7,8414 % -0,68  
Frank 6,1012 6,1379 % -0,37  
Riyal 1,5838 1,5917 % 0,20  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.525 1.526 8,22  
Altın Gr. 292 292 2,02  
Cumhuriyet 1.939 1.969 14,00  
Tam 1.930 1.978 11,15  
Yarım 933 957 5,39  
Çeyrek 468 478 2,69  
Gümüş.Ons 17,99 18,03 0,16  
Gümüş Gr. 3,44 3,45 0,03  
B. Petrol 65,98 65,98 -0,02  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru