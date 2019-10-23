***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi









***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık EdinimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi04.10.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEdinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi23/10/2019Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?VarEdinilen Finansal Duran Varlığın UnvanıFTECH LABS BİLİŞİM A.Ş.Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet KonusuFinansal teknolojiler alanında Yazılım geliştirme faaliyetiEdinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi58.825Edinim YöntemiSermaye Artırımı Yoluyla Edinim (Capital Increase)İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih23.10.2019Edinme KoşullarıPeşin (Cash)Vadeli ise KoşullarıYokturEdinilen Payların Nominal Tutarı8.825Beher Payın Alış Fiyatı89Toplam Tutar785.425Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)15Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)15Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)15Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)0,69İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)8,08Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiOlumlu Yönde Etkilemesi Beklenmektedir.Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup DoğmadığıHayır (No)Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp YapılmayacağıHayır (No)Satan/Devreden Kişinin Adı/ÜnvanıPaylar Tahsisli Sermaye Artırımı İle edinilmiştir.Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin NiteliğiYokturVarsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi07/10/2019Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiDeğerleme Raporu İle BelirlenmiştirDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlendi (Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniDüzenlendiDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası24.09.2019Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıİNVEST-AZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar787.205İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiDeğerleme Raporuna Uygun GerçekleştirildiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulunun 04.10.2019 tarih ve 20 sayılı kararı doğrultusunda FTECH LABS BİLİŞİM A.Ş.unvanlı şirketin 50.000.-TL olan ödenmiş sermayesinin 58.825.-TL'na artırılması sırasında Şirketimize tahsis edilen 8.825.- adet paya, beheri 89 TL fiyatla toplam 785.425.-TL ödenmek sureti ile iştirak işlemleri tamamlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794335BIST