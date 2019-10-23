***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi
23.10.2019 11:37
***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )
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Türkçe
Finansal Duran Varlık Edinimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04.10.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
23/10/2019
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Var
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı
FTECH LABS BİLİŞİM A.Ş.
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Finansal teknolojiler alanında Yazılım geliştirme faaliyeti
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
58.825
Edinim Yöntemi
Sermaye Artırımı Yoluyla Edinim (Capital Increase)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
23.10.2019
Edinme Koşulları
Peşin (Cash)
Vadeli ise Koşulları
Yoktur
Edinilen Payların Nominal Tutarı
8.825
Beher Payın Alış Fiyatı
89
Toplam Tutar
785.425
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
15
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)
15
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)
15
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
0,69
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
8,08
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Olumlu Yönde Etkilemesi Beklenmektedir.
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı
Hayır (No)
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı
Hayır (No)
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı
Paylar Tahsisli Sermaye Artırımı İle edinilmiştir.
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği
Yoktur
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
07/10/2019
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Değerleme Raporu İle Belirlenmiştir
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlendi (Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Düzenlendi
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
24.09.2019
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
İNVEST-AZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
787.205
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
Değerleme Raporuna Uygun Gerçekleştirildi
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulunun 04.10.2019 tarih ve 20 sayılı kararı doğrultusunda FTECH LABS BİLİŞİM A.Ş.unvanlı şirketin 50.000.-TL olan ödenmiş sermayesinin 58.825.-TL'na artırılması sırasında Şirketimize tahsis edilen 8.825.- adet paya, beheri 89 TL fiyatla toplam 785.425.-TL ödenmek sureti ile iştirak işlemleri tamamlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794335
BIST