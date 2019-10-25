***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi
25.10.2019 15:54
***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )
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Türkçe
Finansal Duran Varlık Edinimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yoktur.
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
25/10/2019
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı
Afyon Jeotermal Yatırımlar A.Ş.
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Jeotermal Yatırımlar
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
3.000.000
Edinim Yöntemi
Satın Alma (Purchase)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
25.10.2019
Edinme Koşulları
Peşin (Cash)
Vadeli ise Koşulları
Yoktur.
Edinilen Payların Nominal Tutarı
75.000
Beher Payın Alış Fiyatı
1,4826
Toplam Tutar
111.197
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
2,50
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)
100,00
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)
100,00
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
0,097
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
1,21
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Olumlu etki etmesi bekleniyor.
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı
Hayır (No)
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı
Hayır (No)
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı
Hedef Finansal Yatırımlar A.Ş.
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Evet (Yes)
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği
Ortak
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
25/10/2019
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Değerleme Raporu ile belirlendi.
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlendi (Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Düzenlendi.
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
04.03.2019
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
İnvestAZ Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
111.197
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
Uygundur.
Açıklamalar
Şirketimizin %97,50 oranında pay sahibi olduğu Afyon Jeotermal Yatırımlar A.Ş.'nin, kalan %2,50 kısmı 04.03.2019 tarihli İnvest-AZ Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından düzenlenen değerleme raporunda belirlenen fiyat üzerinden (111.197.-TL) satın alınmıştır. Bu işlem ile birlikte iştirak oranımız %100'e ulaşmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794795
BIST