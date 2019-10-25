***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi









***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık EdinimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYoktur.Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEdinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi25/10/2019Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?EvetEdinilen Finansal Duran Varlığın UnvanıAfyon Jeotermal Yatırımlar A.Ş.Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet KonusuJeotermal YatırımlarEdinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi3.000.000Edinim YöntemiSatın Alma (Purchase)İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih25.10.2019Edinme KoşullarıPeşin (Cash)Vadeli ise KoşullarıYoktur.Edinilen Payların Nominal Tutarı75.000Beher Payın Alış Fiyatı1,4826Toplam Tutar111.197Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)2,50Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)100,00Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)100,00Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)0,097İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)1,21Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiOlumlu etki etmesi bekleniyor.Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup DoğmadığıHayır (No)Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp YapılmayacağıHayır (No)Satan/Devreden Kişinin Adı/ÜnvanıHedef Finansal Yatırımlar A.Ş.Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Evet (Yes)Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin NiteliğiOrtakVarsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi25/10/2019Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiDeğerleme Raporu ile belirlendi.Değerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlendi (Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniDüzenlendi.Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası04.03.2019Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıİnvestAZ Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar111.197İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiUygundur.AçıklamalarŞirketimizin %97,50 oranında pay sahibi olduğu Afyon Jeotermal Yatırımlar A.Ş.'nin, kalan %2,50 kısmı 04.03.2019 tarihli İnvest-AZ Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından düzenlenen değerleme raporunda belirlenen fiyat üzerinden (111.197.-TL) satın alınmıştır. Bu işlem ile birlikte iştirak oranımız %100'e ulaşmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794795BIST