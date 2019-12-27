***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı
27.12.2019 18:12
***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Finansal Duran Varlık Satışı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yoktur
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
27/12/2019
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Var
Satılan Finansal Duran Varlığın Ünvanı
EGEYEM GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.
Satılan Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Her türlü tarımsal ürün, yem ve gıdanın işlenmesi, ticareti, ihracat ve ithalatının yapılması
Satılan Finansal Duran Varlığın Sermayesi
50.000
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
27.12.2019
Satış Koşulları
Peşin (Cash)
Satılan Payların Nominal Tutarı
12.500
Beher Pay Fiyatı
2
Toplam Tutar
25.000
Satılan Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
25
Satış Sonrasında Finansal Duran Varlıktaki İştirak Oranı (%)
0
Satış Sonrası Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran Varlığın Toplam Oy Haklarına Oranı (%)
0
Satılan Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
0,022
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
0,27
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Olumlu Şekilde Etkilemesi Beklenmektedir.
Satış Sonucu Oluşan Kar/Zarar Tutarı
12.500 TL Kar Oluşmuştur
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceği
İşletme Sermayesi Olarak Kullanılacaktır.
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
Yoktur
Satın Alan Kişinin Adı/Ünvanı
Mehmet Nuri GÖKALP
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Satın Alan Kişinin Ortaklıkla İlişkisi
Yoktur
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
27/12/2019
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Pazarlık Usulü ile belirlenmiştir.
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Şirketin Yeni Kurulmuş Olması Nedeniyle Düzenlenmemiştir.
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
Yoktur
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
Yoktur
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
Yoktur
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
Yoktur
Açıklamalar
1.
Şirketimizin kuruluş aşamasında 12.500 TL karşılığında %25'ine iştirak ettiği 12.500TL nominal değerdeki
EGEYEM GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.
payları 25.000 TL peşin bedelle satılmıştır.
2. Şirketimizin tabi olduğu III-48.3 Nolu Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıklarına ilişkin Esaslar Tebliği 21. Maddesi 3. Fıkrası (f) bendi kapsamında EGEYEM GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.'ne sağlanan 3.000.000 TL borç finansmanı sonlandırılmış ve fer'ileri ile birlikte tahsil edilmiştir.
3. Söz konusu girişim yatırımlarına ilişkin sözleşmeler feshedilerek sonlandırılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/805647
BIST