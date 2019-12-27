***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı









***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık SatışıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokturYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiSatışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi27/12/2019Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?VarSatılan Finansal Duran Varlığın ÜnvanıEGEYEM GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.Satılan Finansal Duran Varlığın Faaliyet KonusuHer türlü tarımsal ürün, yem ve gıdanın işlenmesi, ticareti, ihracat ve ithalatının yapılmasıSatılan Finansal Duran Varlığın Sermayesi50.000İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih27.12.2019Satış KoşullarıPeşin (Cash)Satılan Payların Nominal Tutarı12.500Beher Pay FiyatıToplam Tutar25.000Satılan Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)25Satış Sonrasında Finansal Duran Varlıktaki İştirak Oranı (%)Satış Sonrası Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran Varlığın Toplam Oy Haklarına Oranı (%)Satılan Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)0,022İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)0,27Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiOlumlu Şekilde Etkilemesi Beklenmektedir.Satış Sonucu Oluşan Kar/Zarar Tutarı12.500 TL Kar OluşmuşturVarsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğiİşletme Sermayesi Olarak Kullanılacaktır.Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar TarihiYokturSatın Alan Kişinin Adı/ÜnvanıMehmet Nuri GÖKALPKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Satın Alan Kişinin Ortaklıkla İlişkisiYokturVarsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi27/12/2019Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiPazarlık Usulü ile belirlenmiştir.Değerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniŞirketin Yeni Kurulmuş Olması Nedeniyle Düzenlenmemiştir.Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıYokturDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıYokturDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan TutarYokturİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiYokturAçıklamalar1.Şirketimizin kuruluş aşamasında 12.500 TL karşılığında %25'ine iştirak ettiği 12.500TL nominal değerdekiEGEYEM GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.payları 25.000 TL peşin bedelle satılmıştır.2. Şirketimizin tabi olduğu III-48.3 Nolu Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıklarına ilişkin Esaslar Tebliği 21. Maddesi 3. Fıkrası (f) bendi kapsamında EGEYEM GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.'ne sağlanan 3.000.000 TL borç finansmanı sonlandırılmış ve fer'ileri ile birlikte tahsil edilmiştir.3. Söz konusu girişim yatırımlarına ilişkin sözleşmeler feshedilerek sonlandırılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/805647BIST