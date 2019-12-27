GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı

27.12.2019 18:12
GÜNCEL HABERLER



***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Finansal Duran Varlık Satışı

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yoktur
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
27/12/2019
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Var
Satılan Finansal Duran Varlığın Ünvanı
EGEYEM GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.
Satılan Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Her türlü tarımsal ürün, yem ve gıdanın işlenmesi, ticareti, ihracat ve ithalatının yapılması
Satılan Finansal Duran Varlığın Sermayesi
50.000
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
27.12.2019
Satış Koşulları
Peşin (Cash)
Satılan Payların Nominal Tutarı
12.500
Beher Pay Fiyatı
2
Toplam Tutar
25.000
Satılan Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
25
Satış Sonrasında Finansal Duran Varlıktaki İştirak Oranı (%)
0
Satış Sonrası Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran Varlığın Toplam Oy Haklarına Oranı (%)
0
Satılan Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
0,022
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
0,27
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Olumlu Şekilde Etkilemesi Beklenmektedir.
Satış Sonucu Oluşan Kar/Zarar Tutarı
12.500 TL Kar Oluşmuştur
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceği
İşletme Sermayesi Olarak Kullanılacaktır.
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
Yoktur
Satın Alan Kişinin Adı/Ünvanı
Mehmet Nuri GÖKALP
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Satın Alan Kişinin Ortaklıkla İlişkisi
Yoktur
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
27/12/2019
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Pazarlık Usulü ile belirlenmiştir.
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Şirketin Yeni Kurulmuş Olması Nedeniyle Düzenlenmemiştir.
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
Yoktur
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
Yoktur
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
Yoktur
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
Yoktur
Açıklamalar

    
1.     
Şirketimizin kuruluş aşamasında 12.500 TL karşılığında %25'ine iştirak ettiği 12.500TL nominal değerdeki
EGEYEM GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.
payları 25.000 TL  peşin bedelle satılmıştır.
2.      Şirketimizin tabi olduğu III-48.3 Nolu Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıklarına ilişkin Esaslar Tebliği 21. Maddesi 3. Fıkrası (f) bendi kapsamında EGEYEM GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.'ne sağlanan 3.000.000 TL borç finansmanı sonlandırılmış ve fer'ileri ile birlikte tahsil edilmiştir.
3.      Söz konusu girişim yatırımlarına ilişkin sözleşmeler feshedilerek sonlandırılmıştır.
 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/805647


BIST




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:05113.684
Değişim :  0,03% |  30,59
Açılış :  114.036  
Önceki Kapanış :  113.653  
En Yüksek
114.291 En Düşük
113.381
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KENT 180,30 15.035.165 % 14,99  
INFO 6,99 253.355 % 14,97  
ISGYO 1,54 457.023.789 % 13,24  
HDFGS 2,49 127.001.349 % 12,16  
CMBTN 42,10 4.614.822 % 11,20  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,7765 7,8155 % 1,11  
Frank 6,0943 6,1310 % 1,23  
Riyal 1,5831 1,5910 % 0,42  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.513 1.513 1,02  
Altın Gr. 290 290 1,71  
Cumhuriyet 1.916 1.945 12,00  
Tam 1.909 1.956 11,92  
Yarım 923 946 5,76  
Çeyrek 463 473 2,88  
Gümüş.Ons 17,87 17,91 -0,04  
Gümüş Gr. 3,43 3,43 0,01  
B. Petrol 68,08 68,08 0,17  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru