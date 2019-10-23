***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler28.000.000 -17.937 521.526 3.733.648 37.978.632 70.215.869 0 70.215.869Transferler558.842 37.419.790 -37.978.632Dönem Karı (Zararı)27.641.227 27.641.227 27.641.227Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)20.558 20.558 20.558Sermaye Arttırımı4.000.000 -4.000.000Kar Payları-420.000 -420.000 -420.000Dönem Sonu Bakiyeler32.000.000 2.621 1.080.368 36.733.438 35.448.681 97.457.654 97.457.654Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler64.000.000 23.846 -10.566 1.080.368 36.733.438 1.695.895 103.522.981 103.522.981Transferler1.695.895 -1.695.895Dönem Karı (Zararı)10.279.388 10.279.388 10.279.388Dönem Sonu Bakiyeler64.000.000 23.846 -10.566 1.080.368 38.429.333 10.279.388 113.802.369 113.802.369Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-10.389.025 -2.755.212Dönem Karı (Zararı)10.279.388 27.641.227Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)39 10.279.388 27.641.227Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-7.337.308 -30.362.713Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler13 90.993 91.701Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-9.336 13.160Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler24 -9.336 13.160Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler8.537 -420.177Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler32 8.537 -420.177Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-7.427.502 -30.023.525Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler35 -7.427.502 -30.023.525Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-23.872Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler13 -23.872İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-16.913.770 -482.999Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)-14.051.085 -1.334.058Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler491.742 -19.337İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)6 466.742 -19.337İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 25.000Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-2.999.800 851.761İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)6 -3.000.000 1.258.411İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)8 200 -406.650Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)11 -13.678 17.601Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler3.453 -6.918İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6 9.131 -7.099İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)8 -5.678 181Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)26 20.558Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-10.043 9.576İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)8 -10.043 9.576İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-334.359 -22.182Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)27 -379.030 -22.182Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)27 44.671Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-13.971.690 -3.204.485Alınan Temettüler314.390Alınan Faiz3.268.275 422.498Vergi İadeleri (Ödemeleri)26.775YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI34.112 -67.351Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri54.622 61.662Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri13 54.622 61.662Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-20.510 -129.013Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları13 -20.510 -129.013FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 -420.000Ödenen Temettüler0 -420.000YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-10.354.913 -3.242.563NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-10.354.913 -3.242.563DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ26.443.589 3.368.776DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ16.088.676 126.213Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 16.095.538 26.458.988Finansal Yatırımlar20.931.649 5.085.103Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar44 20.931.649 5.085.103Ticari Alacaklar4.248 495.990İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6 4.248 29.248İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 466.742Diğer Alacaklar3.000.000 200İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar8 3.000.000İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 200Peşin Ödenmiş Giderler32.061 18.383İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler11 32.061 18.383Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar38 495.868 145.126Diğer Dönen Varlıklar150.905 122.617İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar27 150.905 122.617ARA TOPLAM40.710.269 32.326.407DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar73.073.998 71.024.619Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar44 73.073.998 71.024.619Maddi Duran Varlıklar282.440 407.547Taşıtlar194.686 318.094Mobilya ve Demirbaşlar81.265 81.195Özel Maliyetler6.489 8.258TOPLAM DURAN VARLIKLAR73.356.438 71.432.166TOPLAM VARLIKLAR114.066.707 103.758.573KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar85.565 82.111İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6 80.156 71.024İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 5.409 11.087Diğer Borçlar47.018 57.061İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 47.018 57.061ARA TOPLAM132.583 139.172TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER132.583 139.172UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERÇalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar24 131.755 96.420TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER131.755 96.420TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER264.338 235.592ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar113.802.369 103.522.981Ödenmiş Sermaye28 64.000.000 64.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)28 23.846 23.846Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-10.566 -10.566Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-10.566 -10.566Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)28 -10.566 -10.566Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler1.080.368 1.080.368Yasal Yedekler28 1.080.368 1.080.368Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları28 38.429.333 36.733.438Net Dönem Karı veya Zararı39 10.279.388 1.695.895TOPLAM ÖZKAYNAKLAR113.802.369 103.522.981TOPLAM KAYNAKLAR114.066.707 103.758.573Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat29 9.178.048 45.229.394 -534.585 1.346.589Satışların Maliyeti29 -16.399.894 -8.739.538TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)9.178.048 28.829.500 -534.585 -7.392.949BRÜT KAR (ZARAR)9.178.048 28.829.500 -534.585 -7.392.949Genel Yönetim Giderleri31 -2.576.224 -1.549.161 -894.908 -537.481Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler32 3.872.983 480.313 1.459.022 171.289Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler32 -143.297 -48.313ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)10.474.807 27.617.355 29.529 -7.807.454Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler33 23.872Yatırım Faaliyetlerinden Giderler-195.419FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)10.279.388 27.641.227 29.529 -7.807.454SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)10.279.388 27.641.227 29.529 -7.807.454SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)10.279.388 27.641.227 29.529 -7.807.454DÖNEM KARI (ZARARI)10.279.388 27.641.227 29.529 -7.807.454Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları10.279.388 27.641.227 29.529 -7.807.454Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 20.558 0 4.520Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 20.558 0 4.520Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 20.558 0 4.520TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)10.279.388 27.661.785 29.529 -7.802.934Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları10.279.388 27.661.785 29.529 -7.802.934http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794418BIST