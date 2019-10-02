***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri
02.10.2019 09:52
***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz, grup şirketi Hedef Portföy Yönetimi A.Ş. 'ye tarafımıza vermiş olduğu 2019 yılı Eylül dönemi portföy yönetim hizmeti karşılığı 80.156,15 TL Portföy Yönetim Ücreti ödemiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/789542
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