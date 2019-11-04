***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri
04.11.2019 12:24
***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz, grup şirketi Hedef Portföy Yönetimi A.Ş. 'ye tarafımıza vermiş olduğu 2019 yılı Ekim dönemi portföy yönetim hizmeti karşılığı 86.801,64 TL Portföy Yönetim Ücreti ödemiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/796324
BIST
15:41100.144
En Yüksek
|Değişim
|: 1,71%
|| 1.680,85
|Açılış
|: 99.267
|
|Önceki Kapanış
|: 98.463
|
100.164
En Düşük
99.144
15:415,6937
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0135
|Açılış
|: 5,6920
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7110
|
5,7077
En Düşük
5,6838
15:416,3539
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -0,0260
|Açılış
|: 6,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3700
|
6,3837
En Düşük
6,3498
15:41276,98
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,92
|Açılış
|: 276,98
|
|Önceki Kapanış
|: 277,90
|
277,86
En Düşük
276,01
BIST En Aktif Hisseler
|KLMSN
|17,35
|73.289.932
|% 19,99
|
|HATEK
|4,90
|9.795.294
|% 16,67
|
|QNBFL
|31,44
|541.388
|% 15,00
|
|EGCYH
|0,11
|6.512
|% 10,00
|
|EGCYO
|0,14
|4.416
|% 7,69
|
|DOKTA
|35,00
|334.103
|% -18,79
|
|TKURU
|9,58
|78.078
|% -9,96
|
|AVHOL
|1,63
|671.693
|% -9,94
|
|MSGYO
|1,57
|27.618.851
|% -7,65
|
|PKENT
|116,30
|343.862
|% -6,96
|
|THYAO
|11,86
|607.713.279
|% 2,51
|
|ASELS
|18,90
|243.832.262
|% 2,77
|
|GARAN
|9,49
|234.433.921
|% 2,26
|
|ISFIN
|2,66
|220.924.109
|% 2,31
|
|FENER
|16,75
|216.436.078
|% 0,60
|
|ISFIN
|2,66
|220.924.109
|% 2,31
|
|KRDMD
|2,21
|180.735.856
|% 2,79
|
|THYAO
|11,86
|607.713.279
|% 2,51
|
|PETKM
|3,49
|153.226.459
|% 1,75
|
|VAKFN
|1,66
|70.322.019
|% 3,75
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3319
|7,3687
|% -0,40
|
|Frank
|5,7380
|5,7726
|% -0,49
|
|Riyal
|1,5136
|1,5211
|% -0,25
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.513
|1.513
|-1,30
|
|Altın Gr.
|277
|277
|-1,07
|
|Cumhuriyet
|1.834
|1.862
|-9,00
|
|Tam
|1.826
|1.871
|-8,51
|
|Yarım
|882
|905
|-4,12
|
|Çeyrek
|443
|453
|-2,05
|
|Gümüş.Ons
|18,13
|18,17
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,32
|3,33
|-0,00
|
|B. Petrol
|62,66
|62,66
|0,97
|