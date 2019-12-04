***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri
04.12.2019 11:05
***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz, grup şirketi Hedef Portföy Yönetimi A.Ş. 'ye tarafımıza vermiş olduğu 2019 yılı Kasım dönemi portföy yönetim hizmeti karşılığı 83.021,82 TL Portföy Yönetim Ücreti ödemiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/801710
BIST
14:16107.122
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 332,51
|Açılış
|: 107.254
|
|Önceki Kapanış
|: 106.790
|
107.751
En Düşük
106.702
14:165,7422
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0016
|Açılış
|: 5,7390
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7340
|
5,7530
En Düşük
5,7362
14:166,3591
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0078
|Açılış
|: 6,3510
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3490
|
6,3781
En Düşük
6,3563
14:16272,58
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,23
|Açılış
|: 272,58
|
|Önceki Kapanış
|: 272,81
|
274,47
En Düşük
271,98
BIST En Aktif Hisseler
|MAALT
|39,36
|12.822.716
|% 20,00
|
|DOKTA
|41,40
|690.190
|% 20,00
|
|YKSLN
|6,36
|194.535.297
|% 17,78
|
|RYSAS
|2,53
|27.479.267
|% 17,13
|
|DERAS
|3,85
|83.185.880
|% 15,96
|
|EGCYH
|0,12
|289.373
|% -7,69
|
|EGCEY
|0,36
|124.319
|% -7,69
|
|AVTUR
|2,01
|25.108.935
|% -6,51
|
|BASCM
|2,36
|8.429
|% -5,60
|
|VAKFN
|2,11
|37.812.189
|% -4,95
|
|THYAO
|13,65
|569.002.605
|% 0,29
|
|GARAN
|10,04
|243.209.008
|% 1,41
|
|KRDMD
|2,37
|210.689.119
|% -0,84
|
|YKSLN
|6,36
|194.535.297
|% 17,78
|
|ASELS
|18,86
|193.901.921
|% 0,27
|
|KRDMD
|2,37
|210.689.119
|% -0,84
|
|TSKB
|1,09
|64.959.497
|% 2,83
|
|ZOREN
|1,46
|85.868.334
|% 3,55
|
|ISFIN
|2,86
|155.661.797
|% -0,69
|
|THYAO
|13,65
|569.002.605
|% 0,29
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,4703
|7,5078
|% 0,36
|
|Frank
|5,7834
|5,8182
|% -0,19
|
|Riyal
|1,5265
|1,5342
|% -0,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.476
|1.477
|-0,62
|
|Altın Gr.
|273
|273
|-0,11
|
|Cumhuriyet
|1.805
|1.832
|-1,00
|
|Tam
|1.801
|1.846
|3,74
|
|Yarım
|870
|893
|1,81
|
|Çeyrek
|436
|446
|0,91
|
|Gümüş.Ons
|17,12
|17,16
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,16
|3,17
|-0,01
|
|B. Petrol
|61,81
|61,81
|0,99
|