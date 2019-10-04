***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokturYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarEGEYEM GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. ile imzalanan borç ve sermaye finansmanı sözleşmesi revize edilereka) Sağlanan finansmanın paya dönüştürülebilmesine ilişkin Şirketimizin tek taraflı kullanabileceği pay alım opsiyonu tanınmasına,b) Kullandırılan finansmana TCMB tarafından yayımlanan "Bankaların Ticari kredilere uyguladıkları ağırlıklı ortalama faiz oranı nispetinde faiz tahakkuk ettirilmesine,ilişkin hükümler ilave edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790232BIST