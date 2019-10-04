***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
04.10.2019 15:00
***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EGEYEM GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. ile imzalanan borç ve sermaye finansmanı sözleşmesi revize edilerek
a) Sağlanan finansmanın paya dönüştürülebilmesine ilişkin Şirketimizin tek taraflı kullanabileceği pay alım opsiyonu tanınmasına,
b) Kullandırılan finansmana TCMB tarafından yayımlanan "Bankaların Ticari kredilere uyguladıkları ağırlıklı ortalama faiz oranı nispetinde faiz tahakkuk ettirilmesine,
ilişkin hükümler ilave edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790232
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