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***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

07.10.2019 17:39
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***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Açıklamalar

04.09.2019 tarih ve 20 sayılı Yönetim Kurulu Toplantısında
Şirketimizin faaliyet konusu dahilinde, büyüme potansiyeli gördüğü faaliyet alanlarına ve şirketlere yatırım yapma stratejisi çerçevesinde
1. Finansal teknolojiler alanında Yazılım geliştirme faaliyeti gösteren FTECH LABS BİLİŞİM A.Ş.'ne tahsisli sermaye artırımı yolu ile iştirak edilmesine,
2. Şirketin 50.000 TL olan ödenmiş sermayesinin 8.825.-TL artırılması ve artırılan kısmın  primli olarak 785.425 TL ödenmesi suretiyle girişim yatırımı yapılması husus



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