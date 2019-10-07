***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokturYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar04.09.2019 tarih ve 20 sayılı Yönetim Kurulu ToplantısındaŞirketimizin faaliyet konusu dahilinde, büyüme potansiyeli gördüğü faaliyet alanlarına ve şirketlere yatırım yapma stratejisi çerçevesinde1. Finansal teknolojiler alanında Yazılım geliştirme faaliyeti gösteren FTECH LABS BİLİŞİM A.Ş.'ne tahsisli sermaye artırımı yolu ile iştirak edilmesine,2. Şirketin 50.000 TL olan ödenmiş sermayesinin 8.825.-TL artırılması ve artırılan kısmın primli olarak 785.425 TL ödenmesi suretiyle girişim yatırımı yapılması husus