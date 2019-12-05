***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Esas Sözleşme
05.12.2019 10:10
***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Esas Sözleşme )
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Türkçe
Esas Sözleşme
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Şirketimizin Esas Sözleşmesinin tamamı, 7.maddesi tadil edilmiş şekliyle ekte sunulmuştur.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
7.madde 29/11/2019 04/12/2019 9965
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/801900
BIST
12:16108.244
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 542,90
|Açılış
|: 108.260
|
|Önceki Kapanış
|: 107.701
|
108.830
En Düşük
108.151
12:165,7623
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0126
|Açılış
|: 5,7520
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7410
|
5,7670
En Düşük
5,7390
12:166,3975
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0251
|Açılış
|: 6,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3680
|
6,4022
En Düşük
6,3684
12:16273,41
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,73
|Açılış
|: 273,41
|
|Önceki Kapanış
|: 272,68
|
273,43
En Düşük
272,24
BIST En Aktif Hisseler
|DERAS
|4,77
|39.636.158
|% 19,85
|
|FONET
|7,78
|50.823.066
|% 16,64
|
|SMART
|11,47
|60.247.655
|% 15,05
|
|DERIM
|7,13
|7.946.693
|% 15,00
|
|OYLUM
|5,31
|11.518.904
|% 14,94
|
|EGCYH
|0,11
|12.112
|% -8,33
|
|EUYO
|1,30
|6.460.032
|% -4,41
|
|KLMSN
|18,27
|17.122.749
|% -4,40
|
|EKIZ
|0,67
|27.246
|% -4,29
|
|BALAT
|0,50
|93.869
|% -3,85
|
|THYAO
|13,75
|340.136.358
|% -0,07
|
|ASELS
|19,27
|254.520.381
|% 1,74
|
|PETKM
|3,62
|238.124.758
|% 0,56
|
|KOZAA
|9,88
|137.413.740
|% 2,07
|
|EREGL
|8,18
|120.904.994
|% 0,12
|
|EKGYO
|1,48
|112.788.247
|% -0,67
|
|PETKM
|3,62
|238.124.758
|% 0,56
|
|TSKB
|1,13
|53.051.773
|% 3,67
|
|ZOREN
|1,47
|62.013.614
|% 0,00
|
|ADESE
|1,92
|74.630.688
|% -2,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,5520
|7,5899
|% 0,52
|
|Frank
|5,8041
|5,8391
|% 0,21
|
|Riyal
|1,5319
|1,5396
|% 0,21
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.475
|1.475
|0,11
|
|Altın Gr.
|273
|273
|0,53
|
|Cumhuriyet
|1.808
|1.836
|2,00
|
|Tam
|1.801
|1.846
|-0,31
|
|Yarım
|870
|893
|-0,14
|
|Çeyrek
|437
|446
|-0,08
|
|Gümüş.Ons
|16,83
|16,87
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|3,12
|3,12
|0,01
|
|B. Petrol
|63,02
|63,02
|0,02
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