***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)









***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeİzahnameYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi02.10.2019Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 400.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 75.857.033,38 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden olmak üzere 151.714.066,76 TL artışla 227.571.100,14 TL'ye çıkarılması nedeniyle ihraç edilecek 151.714.066,76 TL nominal değerli payların halka arzına ilişkin hazırlanan İzahname, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yapılan 24.10.2019 tarih ve 61/1369 sayılı toplantısında onaylanmış olup, 25.10.2019 tarih ve 29833736-105.01.01.01-E.13635 sayılı yazı ile tarafımıza bildirilmiştir.Ek'te onaylı izahname sunulmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794849BIST