***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
09.12.2019 13:21
***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kocaeli Sanayi Odası tarafından bu yıl 12'incisi düzenlenen 2019 Yılı Performans Değerlendirme Ödüllerinde Hektaş, Kimya Sanayi Sektörü Büyük Ölçekli Kuruluş kategorisinde ödüle layık görüldü.
Konu ile ilgili basında çıkan haber web sayfamızda yer almaktadır.
https://www.hektas.com.tr/haberdetay/Kocaeli-Sanayi-Odasindan-Hektasa-Performans-Odulu/93
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/802548
BIST
14:35108.804
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -65,07
|Açılış
|: 108.896
|
|Önceki Kapanış
|: 108.869
|
108.984
En Düşük
108.139
14:355,8053
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0187
|Açılış
|: 5,7960
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7790
|
5,8057
En Düşük
5,7719
14:356,4297
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0280
|Açılış
|: 6,4130
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3870
|
6,4297
En Düşük
6,3863
14:35272,75
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,95
|Açılış
|: 272,75
|
|Önceki Kapanış
|: 271,80
|
273,17
En Düşük
271,05
BIST En Aktif Hisseler
|PAPIL
|6,33
|51.853.847
|% 19,89
|
|DURDO
|13,47
|5.809.044
|% 14,64
|
|CEMAS
|1,58
|108.803.038
|% 12,86
|
|GLRYH
|2,47
|25.262.011
|% 12,27
|
|AFYON
|6,38
|138.370.544
|% 10,96
|
|SMART
|7,66
|2.572.772
|% -19,96
|
|FRIGO
|13,72
|99.262
|% -9,97
|
|BALAT
|0,45
|66.386
|% -8,16
|
|OYLUM
|5,29
|11.690.668
|% -7,03
|
|HUBVC
|13,40
|1.578.356
|% -7,01
|
|THYAO
|13,85
|733.005.072
|% 0,95
|
|ISFIN
|3,18
|361.600.265
|% 4,26
|
|ASELS
|19,63
|344.459.484
|% 1,45
|
|TUPRS
|122,90
|247.051.584
|% 0,74
|
|EKGYO
|1,50
|216.539.879
|% 1,35
|
|EKGYO
|1,50
|216.539.879
|% 1,35
|
|IHLAS
|0,81
|99.775.992
|% 8,00
|
|ISFIN
|3,18
|361.600.265
|% 4,26
|
|IHLGM
|0,89
|82.755.696
|% 4,71
|
|CEMAS
|1,58
|108.803.038
|% 12,86
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6104
|7,6485
|% 0,38
|
|Frank
|5,8300
|5,8651
|% 0,13
|
|Riyal
|1,5414
|1,5492
|% 0,19
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|273
|273
|0,99
|
|Cumhuriyet
|1.809
|1.836
|7,00
|
|Tam
|1.801
|1.846
|7,38
|
|Yarım
|870
|893
|3,57
|
|Çeyrek
|437
|446
|1,78
|