***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarKocaeli Sanayi Odası tarafından bu yıl 12'incisi düzenlenen 2019 Yılı Performans Değerlendirme Ödüllerinde Hektaş, Kimya Sanayi Sektörü Büyük Ölçekli Kuruluş kategorisinde ödüle layık görüldü.Konu ile ilgili basında çıkan haber web sayfamızda yer almaktadır.https://www.hektas.com.tr/haberdetay/Kocaeli-Sanayi-Odasindan-Hektasa-Performans-Odulu/93http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/802548BIST