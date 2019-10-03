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***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

03.10.2019 17:17
GÜNCEL HABERLER

***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Bedelli Sermaye Artırımı Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 02.10.2019
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 400.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 75.857.033,38
Ulaşılacak Sermaye (TL) 227.571.100,14

Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
HEKTS, TRAHEKTS91E4 75.857.033,38 151.714.066,760 200,00000 1,00 Nâma

Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 75.857.033,38 151.714.066,760 200,00000

Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Yoktur.
Para Birimi TRY

Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
SPK Başvuru Tarihi 02.10.2019

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 400.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 75.857.033,38 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden olmak üzere 151.714.066,76 TL artışla 227.571.100,14 TL'ye çıkarılması nedeniyle ihraç edilecek 151.714.066,76 TL nominal değerli payların halka arzına ilişkin hazırlanan izahnamenin onaylanması amacıyla bugün (02.10.2019 tarihinde) Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/789986


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