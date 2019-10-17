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***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor

17.10.2019 14:47
GÜNCEL HABERLER
Tarihi
02.10.2019
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

   Şirket Yönetim Kurulu'nun 02.10.2019 tarih ve 54 sayılı kararı gereği Sermaye Artırımı Gerekçesi ile Sermaye Artırımında Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Rapor aynı tarihte KAP'ta yayınlanmıştır.
Sermaye Artırımında Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Raporda güncelleme ihtiyacı doğduğundan ek'li raporun Yönetim Kurulu'nun 16.10.2019 tarih ve 57 sayılı kararı gereği onaylanmasına ve sermaye artırımı amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılacak başvuru sırasında Kurul'a sunulması ve kamuya açıklanması konularında Genel Müdürlüğün yetkilendirilmesine,
    
Toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.
Ek: Sermaye Artırımında Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Rapor 
    



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/793684


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