***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
11.10.2019 11:32
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yoktur.
Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
01.01.2019-30.09.2019 dönemi Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. 281,41 % 0,0315 % 0,030045 % 95,39
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/792563
BIST
12:3898.927
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 146,87
|Açılış
|: 99.232
|
|Önceki Kapanış
|: 98.780
|
99.385
En Düşük
98.776
12:385,8743
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,0373
|Açılış
|: 5,8650
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8700
|
5,8759
En Düşük
5,8233
12:386,4720
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,0391
|Açılış
|: 6,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4650
|
6,4757
En Düşük
6,4139
12:38282,81
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 2,50
|Açılış
|: 283,01
|
|Önceki Kapanış
|: 280,30
|
283,23
En Düşük
280,15