***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)
31.10.2019 09:00
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
yoktur.
Açıklamalar
01.01.2019-30.09.2019 Faaliyet Raporu Ektedir
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795746
BIST
12:1799.057
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 364,63
|Açılış
|: 98.920
|
|Önceki Kapanış
|: 98.692
|
99.201
En Düşük
98.876
12:175,7144
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0152
|Açılış
|: 5,7130
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7320
|
5,7222
En Düşük
5,6975
12:176,3879
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0292
|Açılış
|: 6,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3650
|
6,3924
En Düşük
6,3554
12:17276,41
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 2,25
|Açılış
|: 276,40
|
|Önceki Kapanış
|: 274,16
|
276,46
En Düşük
273,90
BIST En Aktif Hisseler
|MEPET
|1,83
|39.411.389
|% 19,61
|
|AVTUR
|1,63
|18.447.434
|% 18,12
|
|BOYP
|16,10
|3.069.110
|% 13,38
|
|DENIZ
|26,04
|25.263.233
|% 12,05
|
|RALYH
|8,00
|1.600
|% 11,89
|
|YONGA
|5,45
|6.011
|% -18,66
|
|KNFRT
|7,75
|10.847.181
|% -9,99
|
|SALIX
|5,10
|1.275
|% -7,27
|
|FRIGO
|8,82
|3.801
|% -5,16
|
|ADEL
|11,46
|1.160.967
|% -4,66
|
|THYAO
|11,70
|225.592.110
|% 0,60
|
|AKBNK
|7,00
|132.388.673
|% 1,01
|
|EREGL
|6,66
|115.860.152
|% 1,22
|
|GARAN
|9,31
|105.226.299
|% 0,87
|
|FENER
|15,43
|84.150.331
|% 1,11
|
|AVGYO
|1,28
|39.918.105
|% 10,34
|
|ISFIN
|2,63
|78.186.869
|% 0,38
|
|EKGYO
|1,20
|29.391.311
|% 0,00
|
|IHLGM
|0,73
|17.650.661
|% 0,00
|
|IHLAS
|0,56
|12.717.802
|% -3,45
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3765
|7,4135
|% 0,63
|
|Frank
|5,7694
|5,8041
|% 0,56
|
|Riyal
|1,5197
|1,5273
|% 0,28
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.504
|1.504
|8,26
|
|Altın Gr.
|276
|276
|2,03
|
|Cumhuriyet
|1.825
|1.855
|0,00
|
|Tam
|1.821
|1.867
|5,16
|
|Yarım
|880
|903
|2,49
|
|Çeyrek
|441
|451
|1,25
|
|Gümüş.Ons
|18,00
|18,04
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|3,31
|3,32
|0,04
|
|B. Petrol
|60,55
|60,55
|0,31
|