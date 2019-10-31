***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor
31.10.2019 09:00
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
2.000.000 14.621 54.088 1.355.304 1.620.812 5.044.825 5.044.825
Transferler
98.220 1.522.592 -1.620.812
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
35 -3.836 2.005.044 2.001.208 2.001.208
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
35 -3.836 2.005.044 2.001.208 2.001.208
Dönem Sonu Bakiyeler
2.000.000 10.785 152.308 2.877.896 2.005.044 7.046.033 7.046.033
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
2.000.000 15.380 152.308 2.877.896 328.687 5.374.271 5.374.271
Transferler
63.244 265.443 -328.687
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
35 1.874.803 1.874.803 1.874.803
Dönem Karı (Zararı)
23 1.874.803 1.874.803 1.874.803
Sermaye Arttırımı
23 3.000.000 -3.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
5.000.000 15.380 215.552 143.339 1.874.803 7.249.074 7.249.074
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.183.810 31.956
Dönem Karı (Zararı)
1.874.803 2.005.044
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
39 1.874.803 2.005.044
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-963.350 1.569.421
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13 14.621 13.610
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
0 4.943
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
24 4.943
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
660 0
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
32 660
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-1.009.010 1.038.295
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
35 -1.009.010 1.038.295
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
38 30.379 569.999
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 -57.426
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
13 -57.426
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.821.552 -3.207.848
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-1.771.265 -3.164.760
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6,7 15.576 -72.287
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 15.672 -71.231
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -96 -1.056
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6,8 15.224
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 15.224
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
6,11 -59.850 -15.310
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6,8 5.523
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
8 5.523
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
26 667 -3.836
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6,8 20.598
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8 20.598
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
6,11 7.000
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.680
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
27 -6.680
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-910.099 366.617
Alınan Faiz
-257.958 -144.833
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-15.753 -189.828
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
77.269 207.519
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
13,16 66.426
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
13 66.426
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13,16 -180.689
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -180.689
Alınan Faiz
12 257.958 141.093
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.106.541 239.475
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.106.541 51 1.160.727 2.702.178
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
51 54.186 2.941.653
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
51 54.198 1.161.399
Finansal Yatırımlar
6.563.009 3.782.734
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
6.563.009 3.782.734
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
44 6.563.009 3.782.734
Ticari Alacaklar
6,7 200.772 216.348
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 198.719 214.391
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 2.053 1.957
Peşin Ödenmiş Giderler
60.720 870
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 60.720 870
ARA TOPLAM
6.878.699 5.161.351
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
6.878.699 5.161.351
DURAN VARLIKLAR
Maddi Duran Varlıklar
224.117 58.050
Tesis, Makine ve Cihazlar
13 20.343 0
Taşıtlar
13 203.774 58.050
Ertelenmiş Vergi Varlığı
38 197.626 228.005
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
421.743 286.055
TOPLAM VARLIKLAR
7.300.442 5.447.406
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
26 10.841 10.174
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
38 3.835 14.644
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
16.500 19.870
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
27 16.500 19.870
ARA TOPLAM
31.176 44.688
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
31.176 44.688
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Karşılıklar
20.192 28.447
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
24 20.192 28.447
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
20.192 28.447
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
51.368 73.135
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
7.249.074 5.374.271
Ödenmiş Sermaye
28 5.000.000 2.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
15.380 15.380
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15.380 15.380
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
28 15.380 15.380
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
215.552 152.308
Yasal Yedekler
28 215.552 152.308
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
28 143.339 2.877.896
Net Dönem Karı veya Zararı
39 1.874.803 328.687
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
7.249.074 5.374.271
TOPLAM KAYNAKLAR
7.300.442 5.447.406
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
29 9.476.428 31.368.942 2.055.547 4.299.831
Satışların Maliyeti
29 -6.966.969 -28.421.307 -531.622 -3.703.544
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
2.509.459 2.947.635 1.523.925 596.287
BRÜT KAR (ZARAR)
2.509.459 2.947.635 1.523.925 596.287
Genel Y 31 -762.999 -516.683 -291.073 -187.235
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
32 254.635 147.960 67.109 65.315
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
32 -92.078 -61.295 -20.429 -14.142
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.909.017 2.517.617 1.279.532 460.225
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
57.426
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.909.017 2.575.043 1.279.532 460.225
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.909.017 2.575.043 1.279.532 460.225
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-34.214 -569.999 180.328 -101.061
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
38 -3.835 -339.989 -158.431
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
38 -30.379 -230.010 180.328 57.370
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.874.803 2.005.044 1.459.860 359.164
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.874.803 2.005.044 1.459.860 359.164
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
1.874.803 2.005.044 1.459.860 359.164
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 -3.836 0 -1.200
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 -4.918 -1.539
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
1.082 0 339
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
1.082 339
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 -3.836 0 -1.200
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.874.803 2.001.208 1.459.860 357.964
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
1.874.803 2.001.208 1.459.860 357.964
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795745
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