***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler2.000.000 14.621 54.088 1.355.304 1.620.812 5.044.825 5.044.825Transferler98.220 1.522.592 -1.620.812Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)35 -3.836 2.005.044 2.001.208 2.001.208Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)35 -3.836 2.005.044 2.001.208 2.001.208Dönem Sonu Bakiyeler2.000.000 10.785 152.308 2.877.896 2.005.044 7.046.033 7.046.033Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler2.000.000 15.380 152.308 2.877.896 328.687 5.374.271 5.374.271Transferler63.244 265.443 -328.687Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)35 1.874.803 1.874.803 1.874.803Dönem Karı (Zararı)23 1.874.803 1.874.803 1.874.803Sermaye Arttırımı23 3.000.000 -3.000.000Dönem Sonu Bakiyeler5.000.000 15.380 215.552 143.339 1.874.803 7.249.074 7.249.074Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.183.810 31.956Dönem Karı (Zararı)1.874.803 2.005.044Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)39 1.874.803 2.005.044Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-963.350 1.569.421Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler13 14.621 13.610Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler0 4.943Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler24 4.943Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler660 0Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler32 660Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-1.009.010 1.038.295Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler35 -1.009.010 1.038.295Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler38 30.379 569.999Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler0 -57.426Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler13 -57.426İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-1.821.552 -3.207.848Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)-1.771.265 -3.164.760Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler6,7 15.576 -72.287İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)6 15.672 -71.231İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 -96 -1.056Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler6,8 15.224İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)8 15.224Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)6,11 -59.850 -15.310Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6,8 5.523İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)8 5.523Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)26 667 -3.836Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6,8 20.598İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)8 20.598Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)6,11 7.000İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-6.680Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)27 -6.680Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-910.099 366.617Alınan Faiz-257.958 -144.833Vergi İadeleri (Ödemeleri)-15.753 -189.828YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI77.269 207.519Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri13,16 66.426Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri13 66.426Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları13,16 -180.689Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları13 -180.689Alınan Faiz12 257.958 141.093FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARIBağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit GirişleriYABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.106.541 239.475NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.106.541 51 1.160.727 2.702.178DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ51 54.186 2.941.653Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri51 54.198 1.161.399Finansal Yatırımlar6.563.009 3.782.734Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar6.563.009 3.782.734Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar44 6.563.009 3.782.734Ticari Alacaklar6,7 200.772 216.348İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6 198.719 214.391İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 2.053 1.957Peşin Ödenmiş Giderler60.720 870İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler11 60.720 870ARA TOPLAM6.878.699 5.161.351TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR6.878.699 5.161.351DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar224.117 58.050Tesis, Makine ve Cihazlar13 20.343 0Taşıtlar13 203.774 58.050Ertelenmiş Vergi Varlığı38 197.626 228.005TOPLAM DURAN VARLIKLAR421.743 286.055TOPLAM VARLIKLAR7.300.442 5.447.406KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERÇalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar26 10.841 10.174Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü38 3.835 14.644Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler16.500 19.870İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler27 16.500 19.870ARA TOPLAM31.176 44.688TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER31.176 44.688UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar20.192 28.447Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar24 20.192 28.447TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER20.192 28.447TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER51.368 73.135ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar7.249.074 5.374.271Ödenmiş Sermaye28 5.000.000 2.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)15.380 15.380Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)15.380 15.380Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)28 15.380 15.380Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler215.552 152.308Yasal Yedekler28 215.552 152.308Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları28 143.339 2.877.896Net Dönem Karı veya Zararı39 1.874.803 328.687TOPLAM ÖZKAYNAKLAR7.249.074 5.374.271TOPLAM KAYNAKLAR7.300.442 5.447.406Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat29 9.476.428 31.368.942 2.055.547 4.299.831Satışların Maliyeti29 -6.966.969 -28.421.307 -531.622 -3.703.544TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)2.509.459 2.947.635 1.523.925 596.287BRÜT KAR (ZARAR)2.509.459 2.947.635 1.523.925 596.287Genel Y 31 -762.999 -516.683 -291.073 -187.235Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler32 254.635 147.960 67.109 65.315Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler32 -92.078 -61.295 -20.429 -14.142ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)1.909.017 2.517.617 1.279.532 460.225Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler57.426FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)1.909.017 2.575.043 1.279.532 460.225SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.909.017 2.575.043 1.279.532 460.225Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-34.214 -569.999 180.328 -101.061Dönem Vergi (Gideri) Geliri38 -3.835 -339.989 -158.431Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri38 -30.379 -230.010 180.328 57.370SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)1.874.803 2.005.044 1.459.860 359.164DÖNEM KARI (ZARARI)1.874.803 2.005.044 1.459.860 359.164Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları1.874.803 2.005.044 1.459.860 359.164Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 -3.836 0 -1.200Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 -4.918 -1.539Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler1.082 0 339Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri1.082 339Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 -3.836 0 -1.200TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.874.803 2.001.208 1.459.860 357.964Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları1.874.803 2.001.208 1.459.860 357.964http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795745BIST