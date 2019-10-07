***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYoktur.Açıklama3. Dönem HDH Fon Gider Bilgileri Aşağıdadır.Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni GiderleriTescil ve İlan GiderleriSigorta GiderleriNoter ÜcretleriBağımsız Denetim Ücreti5.017,52 % 5,30623096Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri6.066,74 % 6,41582368Fon Yönetim Ücreti236,31 % 0,24990741Hisse Senedi Komisyonu28,41 % 0,03004472Tahvil Bono KomisyonuGecelik Ters Repo KomisyonuVadeli Ters Repo KomisyonuBorsa Para Piyasası KomisyonuYabancı Menkul Kıymet KomisyonuVergiler ve Diğer Harcamalar96 % 0,10152389Türev Araçlar KomisyonuMerkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. KomisyonlarıDiğer Giderler4,32 % 0,00456857TOPLAM GİDERLER11.449,3 % 12,10809926DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ94.559,02http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790870BIST