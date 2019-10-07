***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokturAçıklama3. Dönem HPF Fon Gider Bilgileri Aşağıdadır.Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni GiderleriTescil ve İlan GiderleriSigorta GiderleriNoter Ücretleri160,47 % 0,05513688Bağımsız Denetim Ücreti11.948,96 % 0,04505221Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri33.535,81 % 0,126443Fon Yönetim Ücreti238.072,36 % 0,89762505Hisse Senedi Komisyonu2.845,83 % 0,01072988Tahvil Bono Komisyonu105,62 % 0,00039822Gecelik Ters Repo KomisyonuVadeli Ters Repo KomisyonuBorsa Para Piyasası KomisyonuYabancı Menkul Kıymet KomisyonuVergiler ve Diğer Harcamalar836,8 % 0,00315506Türev Araçlar KomisyonuMerkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. KomisyonlarıDiğer Giderler3.533,45 % 0,01332247TOPLAM GİDERLER291.039,3 % 1,09733095DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ26.522.472,56http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790871BIST