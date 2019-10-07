***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
07.10.2019 15:37
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Açıklama
3. Dönem HPF Fon Gider Bilgileri Aşağıdadır.
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
Tescil ve İlan Giderleri
Sigorta Giderleri
Noter Ücretleri
160,47 % 0,05513688
Bağımsız Denetim Ücreti
11.948,96 % 0,04505221
Alınan Kredi Faizleri
Saklama Ücretleri
33.535,81 % 0,126443
Fon Yönetim Ücreti
238.072,36 % 0,89762505
Hisse Senedi Komisyonu
2.845,83 % 0,01072988
Tahvil Bono Komisyonu
105,62 % 0,00039822
Gecelik Ters Repo Komisyonu
Vadeli Ters Repo Komisyonu
Borsa Para Piyasası Komisyonu
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
Vergiler ve Diğer Harcamalar
836,8 % 0,00315506
Türev Araçlar Komisyonu
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
Diğer Giderler
3.533,45 % 0,01332247
TOPLAM GİDERLER
291.039,3 % 1,09733095
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
26.522.472,56
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790871
BIST
18:05102.993
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -470,32
|Açılış
|: 103.294
|
|Önceki Kapanış
|: 103.464
|
105.176
En Düşük
102.572
18:055,8460
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0149
|Açılış
|: 5,7640
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7000
|
5,8460
En Düşük
5,8303
18:056,4152
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0150
|Açılış
|: 6,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2550
|
6,4163
En Düşük
6,3956
18:05280,43
En Yüksek
|Değişim
|: 1,71%
|| 4,72
|Açılış
|: 280,45
|
|Önceki Kapanış
|: 275,71
|
281,39
En Düşük
276,10