***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokturAçıklama3. Dönem HDS Fon Gider Bilgileri Aşağıdadır.Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni GiderleriTescil ve İlan GiderleriSigorta GiderleriNoter Ücretleri160,47 % 0,02529331Bağımsız Denetim Ücreti5.070,08 % 0,00809489Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri55.721,69 % 0,08896529Fon Yönetim Ücreti562.210,09 % 0,89762507Hisse Senedi Komisyonu451,24 % 0,00072045Tahvil Bono Komisyonu329,54 % 0,00052614Gecelik Ters Repo KomisyonuVadeli Ters Repo KomisyonuBorsa Para Piyasası KomisyonuYabancı Menkul Kıymet KomisyonuVergiler ve Diğer Harcamalar836,8 % 0,00133603Türev Araçlar KomisyonuMerkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. KomisyonlarıDiğer Giderler9.656,41 % 0,01541743TOPLAM GİDERLER634.436,32 % 1,01294152DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ62.633.064,53http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790872BIST