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***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

07.01.2020 11:02
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***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

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4. Dönem HDS Fon Gider Bilgileri Aşağıdadır.

Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değeri
160,47 % 0,00024674
Bağımsız Denetim Ücreti
6.785 % 0,01043298
Alınan Kredi Faizleri

Saklama Ücretleri
74.928,8 % 0,11521463
Fon Yönetim Ücreti
782.626,46 % 1,20340942
Hisse Senedi Komisyonu
1.382,64 % 0,00212602
Tahvil Bono Komisyonu
1.057,05 % 0,00162537
Gecelik Ters Repo Komisyonu

Vadeli Ters Repo Komisyonu

Borsa Para Piyasası Komisyonu

Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu

Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.055,7 % 0,0016233
Türev Araçlar Komisyonu

Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları

Diğer Giderler
13.714,55 % 0,02108824
TOPLAM GİDERLER
881.710,67 ,87



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808099


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SMART 9,12 20.486.433 % 9,88  
BALAT 1,79 70.913 % 9,82  
EPLAS 13,89 60.296 % 9,80  
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Frank 6,1298 6,1667 % -0,17  
Riyal 1,5848 1,5927 % -0,16  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.566 1.566 -0,01  
Altın Gr. 300 300 -0,43  
Cumhuriyet 2.008 2.038 30,00  
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Yarım 959 983 -8,07  
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Gümüş.Ons 18,12 18,16 0,00  
Gümüş Gr. 3,48 3,49 -0,00  
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