***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokturAçıklama4. Dönem HDS Fon Gider Bilgileri Aşağıdadır.Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değeri160,47 % 0,00024674Bağımsız Denetim Ücreti6.785 % 0,01043298Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri74.928,8 % 0,11521463Fon Yönetim Ücreti782.626,46 % 1,20340942Hisse Senedi Komisyonu1.382,64 % 0,00212602Tahvil Bono Komisyonu1.057,05 % 0,00162537Gecelik Ters Repo KomisyonuVadeli Ters Repo KomisyonuBorsa Para Piyasası KomisyonuYabancı Menkul Kıymet KomisyonuVergiler ve Diğer Harcamalar1.055,7 % 0,0016233Türev Araçlar KomisyonuMerkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. KomisyonlarıDiğer Giderler13.714,55 % 0,02108824TOPLAM GİDERLER881.710,67 ,87http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808099BIST