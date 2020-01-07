***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
07.01.2020 11:03
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yoktur.
Açıklama
4. Dönem HPF Fon Gider Bilgileri Aşağıdadır.
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
Tescil ve İlan Giderleri
Sigorta Giderleri
Noter Ücretleri
160,47 % 0,00060252
Bağımsız Denetim Ücreti
15.990,34 % 0,06003975
Alınan Kredi Faizleri
Saklama Ücretleri
44.737,59 % 0,16797853
Fon Yönetim Ücreti
320.503,06 % 1,20340935
Hisse Senedi Komisyonu
5.275,96 % 0,01980991
Tahvil Bono Komisyonu
267,68 % 0,00100507
Gecelik Ters Repo Komisyonu
Vadeli Ters Repo Komisyonu
Borsa Para Piyasası Komisyonu
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.055,7 % 0,00396389
Türev Araçlar Komisyonu
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
Diğer Giderler
5.249,98 % 0,01971237
TOPLAM GİDERLER
393.240,78 % 1,47652142
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
26.632.920,69
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808101
BIST
11:54112.803
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 1.390,17
|Açılış
|: 112.594
|
|Önceki Kapanış
|: 111.413
|
112.971
En Düşük
112.540
11:545,9676
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0046
|Açılış
|: 5,9660
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9790
|
5,9737
En Düşük
5,9510
11:546,6756
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0112
|Açılış
|: 6,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6880
|
6,6940
En Düşük
6,6609
11:54300,07
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,63
|Açılış
|: 300,07
|
|Önceki Kapanış
|: 300,70
|
301,22
En Düşük
298,51
BIST En Aktif Hisseler
|DAGHL
|2,86
|12.627.017
|% 13,94
|
|BURVA
|11,36
|2.834.546
|% 11,81
|
|SMART
|9,12
|20.486.433
|% 9,88
|
|BALAT
|1,79
|70.913
|% 9,82
|
|EPLAS
|13,89
|60.296
|% 9,80
|
|IZMDC
|7,90
|1.710.996
|% -15,33
|
|IHGZT
|5,40
|232.477
|% -9,70
|
|MTRYO
|5,60
|2.285
|% -9,68
|
|BMELK
|1,12
|8.600
|% -4,27
|
|EGCYO
|0,25
|20.101
|% -3,85
|
|THYAO
|13,77
|586.693.753
|% 1,77
|
|ASELS
|22,26
|203.663.719
|% 0,82
|
|IPEKE
|9,18
|137.206.369
|% 0,11
|
|GARAN
|10,75
|100.938.764
|% 1,90
|
|KRDMD
|2,64
|95.341.596
|% 1,93
|
|ALBRK
|1,56
|69.459.401
|% 2,63
|
|THYAO
|13,77
|586.693.753
|% 1,77
|
|ISGYO
|1,80
|75.426.048
|% 2,27
|
|KRDMD
|2,64
|95.341.596
|% 1,93
|
|EKGYO
|1,43
|44.361.167
|% 2,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8474
|7,8868
|% 0,10
|
|Frank
|6,1298
|6,1667
|% -0,17
|
|Riyal
|1,5848
|1,5927
|% -0,16
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.565
|1.565
|-0,81
|
|Altın Gr.
|301
|301
|-0,14
|
|Cumhuriyet
|1.993
|2.023
|-15,00
|
|Tam
|1.985
|2.034
|-15,46
|
|Yarım
|959
|984
|-7,48
|
|Çeyrek
|481
|492
|-3,74
|
|Gümüş.Ons
|18,10
|18,14
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,48
|3,49
|0,00
|
|B. Petrol
|68,41
|68,41
|-0,50
|
Seans Raporu
daha fazla
-
12:08
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KOZAL, ARCLK, KCHOL
-
12:08
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TAVHL, PGSUS, TSKB
-
12:08XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 1357, 03 artarak (% 1.28 ) 107, 481
-
12:08
QNBFB, ISBIR, DAGHL değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
12:08
IHGZT, BMELK, CRDFA değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında