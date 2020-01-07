***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYoktur.Açıklama4. Dönem HPF Fon Gider Bilgileri Aşağıdadır.Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni GiderleriTescil ve İlan GiderleriSigorta GiderleriNoter Ücretleri160,47 % 0,00060252Bağımsız Denetim Ücreti15.990,34 % 0,06003975Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri44.737,59 % 0,16797853Fon Yönetim Ücreti320.503,06 % 1,20340935Hisse Senedi Komisyonu5.275,96 % 0,01980991Tahvil Bono Komisyonu267,68 % 0,00100507Gecelik Ters Repo KomisyonuVadeli Ters Repo KomisyonuBorsa Para Piyasası KomisyonuYabancı Menkul Kıymet KomisyonuVergiler ve Diğer Harcamalar1.055,7 % 0,00396389Türev Araçlar KomisyonuMerkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. KomisyonlarıDiğer Giderler5.249,98 % 0,01971237TOPLAM GİDERLER393.240,78 % 1,47652142DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ26.632.920,69http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808101BIST