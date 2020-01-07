***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
07.01.2020 11:03
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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4. Dönem HDH Fon Gider Bilgileri Aşağıdadır.
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
Tescil ve İlan Giderleri
Sigorta Giderleri
Noter Ücretleri
Bağımsız Denetim Ücreti
11.092
11:54112.818
En Yüksek
|Değişim
|: 1,26%
|| 1.405,05
|Açılış
|: 112.594
|
|Önceki Kapanış
|: 111.413
|
112.971
En Düşük
112.540
11:545,9676
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0046
|Açılış
|: 5,9660
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9790
|
5,9737
En Düşük
5,9510
11:546,6756
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0112
|Açılış
|: 6,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6880
|
6,6940
En Düşük
6,6609
11:54300,07
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,63
|Açılış
|: 300,07
|
|Önceki Kapanış
|: 300,70
|
301,22
En Düşük
298,51
BIST En Aktif Hisseler
|DAGHL
|2,84
|12.319.088
|% 13,15
|
|BURVA
|11,40
|2.783.628
|% 12,20
|
|SMART
|9,12
|20.486.433
|% 9,88
|
|BALAT
|1,79
|70.913
|% 9,82
|
|EPLAS
|13,89
|60.296
|% 9,80
|
|IZMDC
|8,00
|1.657.167
|% -14,26
|
|IHGZT
|5,32
|222.055
|% -11,04
|
|MTRYO
|5,60
|2.285
|% -9,68
|
|BMELK
|1,12
|8.600
|% -4,27
|
|SNPAM
|5,29
|1.728.404
|% -4,17
|
|THYAO
|13,78
|582.557.781
|% 1,85
|
|ASELS
|22,26
|199.182.418
|% 0,82
|
|IPEKE
|9,20
|135.264.209
|% 0,33
|
|GARAN
|10,75
|99.645.748
|% 1,90
|
|KRDMD
|2,64
|93.739.751
|% 1,93
|
|ALBRK
|1,55
|69.168.969
|% 1,97
|
|THYAO
|13,78
|582.557.781
|% 1,85
|
|ISGYO
|1,79
|75.323.599
|% 1,70
|
|KRDMD
|2,64
|93.739.751
|% 1,93
|
|EKGYO
|1,43
|44.032.811
|% 2,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8436
|7,8829
|% 0,05
|
|Frank
|6,1298
|6,1667
|% -0,17
|
|Riyal
|1,5848
|1,5927
|% -0,16
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.566
|1.566
|-0,01
|
|Altın Gr.
|300
|300
|-0,43
|
|Cumhuriyet
|2.008
|2.038
|30,00
|
|Tam
|1.983
|2.033
|-16,67
|
|Yarım
|959
|983
|-8,07
|
|Çeyrek
|481
|492
|-4,03
|
|Gümüş.Ons
|18,12
|18,16
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|3,48
|3,49
|-0,00
|
|B. Petrol
|68,44
|68,44
|-0,47
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