***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
27.11.2019 17:43
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel İzahname ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800667
BIST
18:05105.844
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -138,97
|Açılış
|: 105.936
|
|Önceki Kapanış
|: 105.983
|
106.431
En Düşük
105.395
18:055,7795
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0177
|Açılış
|: 5,7670
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7500
|
5,7821
En Düşük
5,7499
18:056,3581
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0033
|Açılış
|: 6,3420
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3300
|
6,3607
En Düşük
6,3350
18:05270,74
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,13
|Açılış
|: 270,74
|
|Önceki Kapanış
|: 270,87
|
271,05
En Düşük
269,67
BIST En Aktif Hisseler
|AKCNS
|8,60
|23.308.407
|% 19,94
|
|HUBVC
|13,61
|62.245.222
|% 14,85
|
|SANFM
|2,74
|8.661.028
|% 14,64
|
|ASUZU
|12,24
|167.316.042
|% 13,44
|
|AFYON
|5,31
|306.298.134
|% 11,32
|
|UZERB
|1,61
|13.375
|% -8,00
|
|VAKFN
|2,54
|28.977.798
|% -6,27
|
|BERA
|3,51
|14.199.801
|% -6,15
|
|YUNSA
|7,36
|51.876.168
|% -6,12
|
|INTEM
|8,32
|24.749.023
|% -5,99
|
|THYAO
|13,57
|1.669.729.317
|% -1,24
|
|SISE
|4,87
|344.324.336
|% 0,41
|
|GARAN
|10,03
|339.365.202
|% 0,20
|
|AFYON
|5,31
|306.298.134
|% 11,32
|
|PETKM
|3,60
|292.957.890
|% -1,64
|
|THYAO
|13,57
|1.669.729.317
|% -1,24
|
|EKGYO
|1,47
|179.654.236
|% -0,68
|
|KRDMD
|2,33
|233.322.410
|% 0,07
|
|PETKM
|3,60
|292.957.890
|% -1,64
|
|KARSN
|1,40
|101.873.997
|% 1,45
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,4205
|7,4578
|% 0,43
|
|Frank
|5,7620
|5,7967
|% 0,12
|
|Riyal
|1,5369
|1,5446
|% 0,34
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.456
|1.456
|-6,14
|
|Altın Gr.
|270
|270
|-0,48
|
|Cumhuriyet
|1.792
|1.819
|6,00
|
|Tam
|1.784
|1.829
|5,78
|
|Yarım
|862
|885
|2,80
|
|Çeyrek
|432
|442
|1,39
|
|Gümüş.Ons
|16,99
|17,01
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|3,15
|3,16
|-0,01
|
|B. Petrol
|63,23
|63,23
|0,02
|