HLB SAYGIN BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
26.11.2019 10:42
HLB SAYGIN BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)
SERVET GÜR EYÜPGİLLER Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Denetçi YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI,SORUMLU DENETÇİ, (KAYİK Hariç) 44.99998
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800419
BIST
13:58105.356
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -26,28
|Açılış
|: 105.568
|
|Önceki Kapanış
|: 105.382
|
105.959
En Düşük
104.718
13:585,7518
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0097
|Açılış
|: 5,7440
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7450
|
5,7588
En Düşük
5,7327
13:586,3388
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0155
|Açılış
|: 6,3250
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3200
|
6,3499
En Düşük
6,3208
13:58269,56
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 1,05
|Açılış
|: 269,66
|
|Önceki Kapanış
|: 268,51
|
270,20
En Düşük
267,99
BIST En Aktif Hisseler
|INTEM
|8,85
|11.622.316
|% 19,92
|
|MTRYO
|2,69
|2.805.979
|% 14,96
|
|YUNSA
|8,55
|89.484.335
|% 14,00
|
|EMNIS
|1,47
|75.036
|% 9,70
|
|MERIT
|17,00
|4.437
|% 9,68
|
|IHEVA
|2,21
|2.367.544
|% -11,60
|
|EGCYH
|0,10
|7.679
|% -9,09
|
|TKURU
|7,99
|90.759
|% -8,16
|
|SANEL
|3,31
|69.339
|% -5,43
|
|TSGYO
|1,05
|2.506.046
|% -5,41
|
|THYAO
|13,61
|1.132.107.368
|% 1,26
|
|KRDMD
|2,42
|323.807.271
|% 0,83
|
|EREGL
|7,85
|244.092.689
|% 1,82
|
|GARAN
|9,95
|240.392.328
|% 0,20
|
|ASELS
|18,76
|215.682.749
|% 0,21
|
|KRDMD
|2,42
|323.807.271
|% 0,83
|
|THYAO
|13,61
|1.132.107.368
|% 1,26
|
|EKGYO
|1,47
|109.011.112
|% 0,68
|
|TSPOR
|1,92
|125.862.842
|% 4,35
|
|PETKM
|3,64
|124.669.235
|% -0,55
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3670
|7,4040
|% -0,23
|
|Frank
|5,7406
|5,7752
|% 0,12
|
|Riyal
|1,5282
|1,5359
|% 0,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.458
|1.459
|3,53
|
|Altın Gr.
|269
|269
|0,93
|
|Cumhuriyet
|1.788
|1.815
|2,00
|
|Tam
|1.779
|1.824
|0,47
|
|Yarım
|860
|882
|0,22
|
|Çeyrek
|431
|441
|0,11
|
|Gümüş.Ons
|16,94
|16,96
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,13
|3,13
|0,01
|
|B. Petrol
|62,62
|62,62
|0,00
|