***HLGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
23.12.2019 18:30
***HLGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yoktur.
Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Net Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Yılsonu değerlemesi
Rapor Tarihi
23.12.2019
Açıklamalar
Şirketimiz portföyünde yer alan İstanbul merkezli "Bakırköy Binası"nın 2019 yılsonu değerleme raporu ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804876
BIST
18:05112.175
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 998,44
|Açılış
|: 111.479
|
|Önceki Kapanış
|: 111.177
|
112.178
En Düşük
111.266
18:055,9504
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0101
|Açılış
|: 5,9450
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9400
|
5,9510
En Düşük
5,9186
18:056,6037
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0216
|Açılış
|: 6,5820
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5760
|
6,6066
En Düşük
6,5706
18:05283,84
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 1,60
|Açılış
|: 283,84
|
|Önceki Kapanış
|: 282,24
|
284,02
En Düşük
282,11
BIST En Aktif Hisseler
|FMIZP
|46,80
|26.593.301
|% 20,00
|
|IZMDC
|7,51
|98.032.731
|% 19,97
|
|IHLGM
|1,13
|369.132.765
|% 16,49
|
|QNBFL
|84,40
|5.687.992
|% 14,99
|
|ASUZU
|14,74
|134.549.342
|% 13,21
|
|INFO
|4,00
|3.433
|% -11,11
|
|UZERB
|2,72
|134.110
|% -9,93
|
|KRSTL
|1,57
|95.252.154
|% -6,55
|
|EUKYO
|1,65
|2.271.733
|% -6,25
|
|IPEKE
|7,86
|1.224.800.242
|% -6,09
|
|IPEKE
|7,86
|1.224.800.242
|% -6,09
|
|KOZAA
|9,98
|1.168.885.291
|% -1,48
|
|THYAO
|13,78
|567.510.249
|% 0,15
|
|KARSN
|1,64
|455.865.048
|% 2,50
|
|ALBRK
|1,52
|448.150.772
|% 12,59
|
|IHLGM
|1,13
|369.132.765
|% 16,49
|
|ALBRK
|1,52
|448.150.772
|% 12,59
|
|KARSN
|1,64
|455.865.048
|% 2,50
|
|EKGYO
|1,43
|208.241.746
|% 0,00
|
|IPEKE
|7,86
|1.224.800.242
|% -6,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6785
|7,7170
|% -0,31
|
|Frank
|6,0398
|6,0762
|% 0,22
|
|Riyal
|1,5808
|1,5888
|% 0,13
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.484
|1.484
|6,25
|
|Altın Gr.
|284
|284
|1,62
|
|Cumhuriyet
|1.882
|1.895
|5,00
|
|Tam
|1.870
|1.917
|6,86
|
|Yarım
|904
|927
|3,32
|
|Çeyrek
|453
|464
|1,66
|
|Gümüş.Ons
|17,39
|17,42
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|3,33
|3,33
|0,05
|
|B. Petrol
|65,97
|65,97
|-0,17
|
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