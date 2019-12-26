***HLGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
26.12.2019 18:34
***HLGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Değerleme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
20.12.2019
Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Net Kurumsal Gayrimekul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Yılsonu değerlemesi
Rapor Tarihi
26.12.2019
Açıklamalar
Şirketimiz portföyünde yer alan Kocaeli merkezli "Şekerpınar Binaları"nın 2019 yılsonu nihai değerleme raporu Net Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. tarafından Şirketimize iletilmiş olup, ekte yer almaktadır. Şekerpınar Binaları için, daha önce yayımlanan 20.12.2019 tarihli rapor yerine, 26.12.2019 tarihli sözkonusu raporun dikkate alınması rica olunur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/805427
BIST
18:05113.653
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 323,80
|Açılış
|: 113.514
|
|Önceki Kapanış
|: 113.329
|
114.535
En Düşük
113.166
18:055,9339
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0068
|Açılış
|: 5,9320
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9340
|
5,9442
En Düşük
5,9283
18:056,5954
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0047
|Açılış
|: 6,5720
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5730
|
6,5988
En Düşük
6,5743
18:05287,89
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 1,36
|Açılış
|: 287,89
|
|Önceki Kapanış
|: 286,53
|
288,83
En Düşük
285,95
BIST En Aktif Hisseler
|KLGYO
|4,38
|147.613.895
|% 20,00
|
|SMART
|11,35
|214.627.298
|% 19,98
|
|QNBFB
|43,24
|15.298.314
|% 15,00
|
|QNBFL
|128,30
|1.312.776
|% 14,96
|
|INFO
|6,08
|119.314
|% 14,93
|
|GLBMD
|1,85
|1.189.060
|% -13,15
|
|IHLAS
|0,85
|138.901.061
|% -5,56
|
|CLEBI
|107,30
|4.282.773
|% -5,46
|
|MTRYO
|7,00
|204.251
|% -5,41
|
|IHYAY
|0,91
|24.256.687
|% -5,21
|
|ISFIN
|3,95
|941.473.489
|% 12,54
|
|THYAO
|13,96
|636.460.028
|% -0,07
|
|ASELS
|19,67
|511.912.433
|% -0,15
|
|SISE
|5,30
|366.406.054
|% -1,30
|
|PETKM
|3,73
|296.938.741
|% -0,27
|
|ISFIN
|3,95
|941.473.489
|% 12,54
|
|IHLAS
|0,85
|138.901.061
|% -5,56
|
|IHLGM
|1,10
|128.674.119
|% -2,65
|
|ALBRK
|1,44
|145.946.481
|% -2,04
|
|ODAS
|2,17
|204.477.446
|% 4,83
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6980
|7,7366
|% 0,35
|
|Frank
|6,0265
|6,0628
|% -0,10
|
|Riyal
|1,5767
|1,5846
|% -0,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.509
|1.510
|9,87
|
|Altın Gr.
|288
|288
|1,45
|
|Cumhuriyet
|1.905
|1.933
|7,00
|
|Tam
|1.897
|1.945
|11,03
|
|Yarım
|917
|941
|5,34
|
|Çeyrek
|460
|470
|2,67
|
|Gümüş.Ons
|17,88
|17,92
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|3,41
|3,42
|0,03
|
|B. Petrol
|67,77
|67,77
|0,57
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:58KLGYO
Yüzde 20.00 oranında artışla 4.38 lira fiyatla işlem gören hissede 33, 892, 424 adet işlem
-
17:57SMART
Yüzde 17.97 oranında artışla 11.16 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 921, 906 adet işlem
-
17:56BRISA
Yüzde 4.07 oranında artışla 8.95 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 099, 800 adet işlem
-
17:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 503, 44 artarak (% 0.37 ) 137, 807
-
17:55
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, KLGYO, SMART