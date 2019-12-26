***HLGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu









***HLGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeDeğerleme RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi20.12.2019Bildirim İçeriğiDeğerlemeyi Yapan KuruluşNet Kurumsal Gayrimekul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.Değerleme Raporunun İçeriğiYılsonu değerlemesiRapor Tarihi26.12.2019AçıklamalarŞirketimiz portföyünde yer alan Kocaeli merkezli "Şekerpınar Binaları"nın 2019 yılsonu nihai değerleme raporu Net Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. tarafından Şirketimize iletilmiş olup, ekte yer almaktadır. Şekerpınar Binaları için, daha önce yayımlanan 20.12.2019 tarihli rapor yerine, 26.12.2019 tarihli sözkonusu raporun dikkate alınması rica olunur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/805427BIST