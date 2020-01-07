***HLGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
07.01.2020 18:11
***HLGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24.12.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz kayıtlı sermaye tavan süresinin uzatılması ve kayıtlı sermaye tavanını 1.500.000.000.-TL'den 2.500.000.000.-TL'ye yükseltilmesi ile ilgili olarak esas sözleşmenin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 8. maddesinin revize edilmesi onay sürecine ilişkin Ticaret Bakanlığı'na yapmış olduğumuz başvuru neticesinde ilgili madde tadilinin, Bakanlık tarafından iletilen 06.01.2020 tarihli yazısı ile, Şirketimiz Genel Kurulu tarafından onaylanması koşulunda, uygun görüldüğü Şirketimize bildirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808563
BIST
18:05112.600
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 1.187,22
|Açılış
|: 112.594
|
|Önceki Kapanış
|: 111.413
|
113.387
En Düşük
112.348
18:055,9739
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0017
|Açılış
|: 5,9780
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9790
|
5,9785
En Düşük
5,9510
18:056,6552
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -0,0316
|Açılış
|: 6,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6880
|
6,6940
En Düşük
6,6497
18:05301,92
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 1,23
|Açılış
|: 301,92
|
|Önceki Kapanış
|: 300,70
|
302,06
En Düşük
298,51
BIST En Aktif Hisseler
|PAGYO
|7,23
|39.845.645
|% 19,90
|
|DERAS
|4,04
|89.666.908
|% 15,76
|
|DAGHL
|2,88
|15.656.108
|% 14,74
|
|BURVA
|11,63
|7.084.019
|% 14,47
|
|HUBVC
|16,99
|97.446.737
|% 14,03
|
|IZMDC
|8,20
|2.651.749
|% -12,11
|
|IHGZT
|5,50
|674.061
|% -8,03
|
|ATSYH
|0,85
|38.379
|% -7,61
|
|INFO
|7,40
|9.409
|% -7,38
|
|MEPET
|2,21
|23.936.319
|% -4,74
|
|THYAO
|13,55
|2.226.157.083
|% 0,15
|
|ASELS
|22,40
|790.162.722
|% 1,45
|
|ALBRK
|1,60
|421.174.610
|% 5,26
|
|ISFIN
|3,87
|345.955.130
|% 3,48
|
|IPEKE
|9,15
|328.688.604
|% -0,22
|
|ALBRK
|1,60
|421.174.610
|% 5,26
|
|THYAO
|13,55
|2.226.157.083
|% 0,15
|
|EKGYO
|1,41
|176.464.845
|% 0,71
|
|KRDMD
|2,62
|263.007.957
|% 1,16
|
|ISFIN
|3,87
|345.955.130
|% 3,48
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8167
|7,8559
|% -0,29
|
|Frank
|6,1298
|6,1667
|% -0,17
|
|Riyal
|1,5872
|1,5952
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.572
|1.573
|6,70
|
|Altın Gr.
|302
|302
|1,19
|
|Cumhuriyet
|1.998
|2.028
|-10,00
|
|Tam
|1.989
|2.038
|-10,89
|
|Yarım
|961
|986
|-5,27
|
|Çeyrek
|482
|493
|-2,64
|
|Gümüş.Ons
|18,35
|18,38
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|3,52
|3,53
|0,04
|
|B. Petrol
|67,91
|67,91
|-1,00
|
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