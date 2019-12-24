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***HLGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

24.12.2019 19:02
GÜNCEL HABERLER



***HLGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Borçlanma aracı ihraç tavanı alımına ilişkin SPK onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 11.11.2019
İhraç Tavanı Tutarı 2.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 21.11.2019
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 19.12.2019
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 19.12.2020

Ek Açıklamalar
Tahvil, bono veya benzeri türden borçlanma araçlarının halka arz edilmeksizin tahsisli veya nitelikli yatırımcılara satılmak üzere ihracına ilişkin olarak alınan Yönetim Kurulu Kararı çerçevesinde, azami 2.000.000.000.-TL (iki milyar Türk Lirası) nominal değerli ihraç tavanı limit alımı için Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurumuz Kurul'un 19.12.2019/75-1644 tarih ve sayılı kararı ile onaylanmıştır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Başvuru Formu.pdf
EK: 2 İhraç Belgesi ve eki.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/805056


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Sterlin 7,6861 7,7247 % 0,12  
Frank 6,0438 6,0802 % 0,13  
Riyal 1,5808 1,5888 % -0,02  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.499 1.500 13,73  
Altın Gr. 287 287 2,69  
Cumhuriyet 1.882 1.895 0,00  
Tam 1.880 1.928 10,58  
Yarım 909 932 5,11  
Çeyrek 456 466 2,56  
Gümüş.Ons 17,75 17,79 0,34  
Gümüş Gr. 3,39 3,40 0,06  
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