***HLGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
29.11.2019 09:38
***HLGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi )
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Türkçe
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30.11.2018
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Derecelendirme Kuruluşu Unvanı
Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri AŞ
Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi
16/01/2019
Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi
16/01/2021
Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi
29/11/2019
Açıklama
Şirketimizin Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme notu revizyon sürecine ait çalışmalar, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak derecelendirme yapmak üzere faaliyet izni bulunan Saha Kurumsal Yönetim ve Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. tarafından tamamlanmış olup, Şirketimiz için 30.11.2018 tarihinde 9,27 olarak belirlenmiş olan Kurumsal Yönetim Derecelendirme notu 29.11.2019 tarihi itibariyle 9,31 olarak güncellenmiştir.
Pay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Notu
Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notu
Ağırlık
% 25 % 25 % 15 % 35 % 100
Alınan Not
94,9 95,17 94,36 89,72 93,07
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800899
BIST