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***HLGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)

08.11.2019 18:34
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***HLGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

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Türkçe
Sorumluluk Beyanı

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Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
08/11/2019
Karar Sayısı
391
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

                   01.01.2019 – 30.09.2019 ARA DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLARIN VE FAALİYET RAPORUNUN KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN    KARAR TARİHİ : 08.11.2019
KARAR SAYISI : 391
Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri II N14.1 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan 01.01.2019 – 30.09.2019 ara hesap dönemine ait finansal tablolar ve faaliyet raporu tarafımızca incelenmiştir.
Ortaklıktaki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, finansal tabloların ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini, finansal tabloların ortaklığın aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar-zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ortaklığın finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını
 
bilgilerinize sunar, yapılan açıklamadan dolayı sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.    Saygılarımızla,
 
 
 
    Yaşar GÖKTAŞ
       Dr. Feyzullah  YETGİN
    Mehmet Emin ÖZCAN

      Finansal  Yönetim ve Planlama
Genel  Müdür Yrd.
           Genel  Müdür ve
  Yönetim Kurulu Üyesi
 
      Denetimden  Sorumlu
Komite  Başkanı





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/797709


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Yarım 864 886 -11,66  
Çeyrek 433 443 -5,84  
Gümüş.Ons 16,80 16,82 -0,30  
Gümüş Gr. 3,12 3,12 -0,05  
B. Petrol 62,62 62,62 0,33  
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