***HLGYO* *VKGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***HLGYO******VKGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [VKGYO]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYoktur.Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz portföyündeki projelere ait, 2019 yılı 3. çeyrek (01.07.2019-30.09.2019) dönemine ilişkin satış rakamları aşağıdaki şekilde gerçekleşmiştir. •Eskişehir Panorama Plus Projesi'nde, toplamda 324,82 m² satılabilir alana sahip, 1 adet bağımsız bölüm, tapu devri ile KDV hariç 750.000.-TL tutarla satılmıştır. •Bizimtepe Aydos Projesi'nde (Halk GYO-Vakıf GYO Adi Ortaklığı %50-%50), toplamda 474,64 m² satılabilir alana sahip, toplamda 3 adet bağımsız bölüm, KDV hariç 2.262.480.-TL tutarla satılmış olup, bu satışın 2 adedi ön ödemeli konut satış sözleşmesi ile 1 adedi ise tapu devri ile yapılmıştır. •Erzurum Şehristan Projesi'nde (Halk GYO-Erkonut Adi Ortaklığı %50-%50), toplamda 31.135,69 m² satılabilir alana sahip, 191 adet bağımsız bölüm, KDV hariç 61.312.187,80.-TL tutarla satılmış olup, bu satışın 176 adedi ön ödemeli konut satış sözleşmesi ile 15 adedi ise tapu devri ile yapılmıştır. (Sözkonusu satışlardan, KDV hariç 56.350.557,08-TL tutarlı, 176 adet bağımsız bölüm, 03.09.2019 tarihli Şirketimiz Özel Durum Açıklamasına https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/785442 konu sözleşme kapsamında, Erkonut A.Ş.'ye yapılan satışlardır.)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790509BIST