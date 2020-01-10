***HLGYO* *VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***HLGYO******VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [HLGYO]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar2019 yılı içerisindeŞirketimiz gayrimenkul portföyünde bulunan taşınmazlara ilişkin olarak toplam 3.616.121,40 + KDV kira geliri elde edilmiştir.Halk GYO - Vakıf GYO Adi Ortaklığı (%50/%50) bünyesinde gerçekleştirilen Bizimtepe Aydos Projesinde yer alan bağımsız bölümlere ilişkin olarak Şirket payına düşen toplam 155.941,81 + KDV tutarında kiralama, 15.263.762,48 + KDV tutarında satım işlemi gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/811914BIST