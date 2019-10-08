***HLVKS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması
08.10.2019 17:41
***HLVKS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [HLVKS]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
13/06/2019
Kira Sertifikası İşlem Görecek Şirketin Unvanı
Halk Varlık Kiralama A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
ISIN Kodu
TRDHVKA22013
Nominal Değer (TL)
150.000.000
Vade Başlangıç Tarihi
08/10/2019
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
10/10/2019
Vadesi (Gün)
119
İtfa Tarihi
04/02/2020
İhraç Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış (Sold To Qualified Investor)
Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791600
BIST
18:05101.859
En Yüksek
|Değişim
|: -1,10%
|| -1.133,92
|Açılış
|: 102.270
|
|Önceki Kapanış
|: 102.993
|
102.817
En Düşük
100.656
18:055,8311
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0000
|Açılış
|: 5,8030
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7640
|
5,8472
En Düşük
5,7819
18:056,3910
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0092
|Açılış
|: 6,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3300
|
6,4266
En Düşük
6,3583
18:05282,26
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 2,23
|Açılış
|: 282,26
|
|Önceki Kapanış
|: 280,03
|
283,16
En Düşük
277,88