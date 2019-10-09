***HLVKS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması
09.10.2019 17:42
***HLVKS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )
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Türkçe
Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
26/11/2018
Kira Sertifikası İşlem Görecek Şirketin Unvanı
Halk Varlık Kiralama A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
ISIN Kodu
TRDHVKA32012
Nominal Değer (TL)
100.000.000
Vade Başlangıç Tarihi
09/10/2019
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
11/10/2019
Vadesi (Gün)
153
İtfa Tarihi
10/03/2020
İhraç Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış (Sold To Qualified Investor)
Açıklamalar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791900
BIST
18:0599.028
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 247,43
|Açılış
|: 99.232
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|Önceki Kapanış
|: 98.780
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99.783
En Düşük
98.776
18:055,8839
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 0,0469
|Açılış
|: 5,8700
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|Önceki Kapanış
|: 5,8700
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5,8872
En Düşük
5,8233
18:056,5007
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 0,0678
|Açılış
|: 6,4800
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|Önceki Kapanış
|: 6,4650
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6,5056
En Düşük
6,4139
18:05280,93
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,63
|Açılış
|: 280,93
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|Önceki Kapanış
|: 280,30
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283,23
En Düşük
278,12