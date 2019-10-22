***HLVKS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması
22.10.2019 14:57
***HLVKS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )
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Türkçe
Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
26/07/2019
Kira Sertifikası İşlem Görecek Şirketin Unvanı
Halk Varlık Kiralama A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
ISIN Kodu
TRDHVKA32020
Nominal Değer (TL)
200.000.000
Vade Başlangıç Tarihi
22/10/2019
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
24/10/2019
Vadesi (Gün)
133
İtfa Tarihi
03/03/2020
İhraç Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış (Sold To Qualified Investor)
Açıklamalar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794226
BIST
18:0597.886
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En Düşük
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En Düşük
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